奧特曼、艾夫聯手開發的AI裝置傳卡關 恐延後問世

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
奧特曼（右）旗下OpenAI和明星設計師艾夫（左）聯手開發的AI裝置，據傳面臨一連串技術問題。彭博資訊
奧特曼（右）旗下OpenAI和明星設計師艾夫（左）聯手開發的AI裝置，據傳面臨一連串技術問題。彭博資訊

情人士透露，OpenAI和知名科技產品設計師艾夫（Jony Ive）聯手祕密開發、計劃明年推出的新人工智慧（AI）裝置，據傳正飽受一連串技術問題所苦，可能導致這台裝置延後亮相。

奧特曼（Sam Altman）掌管的OpenAI 5月以65億美元，收購蘋果前設計總監艾夫的旗下公司io，目標是打造一台尺寸像手掌一樣大，但沒有螢幕的裝置，而且能從現實環境蒐集聲音和影像線索，並回應用戶要求，力拚明年推出，但細節付之闕如。

英國金融時報（FT）報導，這台裝置約和一支智慧手機一樣大，使用者能透過相機鏡頭、麥克風及喇叭和這台裝置溝通，而且可能隨時「待命」，而非以特定關鍵詞啟動。一名消息人士暗示，這台裝置可能會有多顆相機鏡頭。

不過，報導指出，由於OpenAI和艾夫尚未解決關鍵問題，這台裝置可能延後問世。儘管艾夫和他的團隊已開發出硬體，但這台裝置的軟體及運作所需的基礎要素，仍面臨阻礙，包括決定這部助理裝置的「特質風格」與隱私議題等。

「特質風格」是只如何決定這台裝置的「語音」和行為模式，例如要確保這台裝置只在需要時才會出聲、避免「太多嘴」或不知道何時結束對話，這也是ChatGPT一直未解決的問題。

知情人士說，「這台裝置的概念是大家應該要有一位電腦朋友，而非陰陽怪氣的AI女友…要像（蘋果數位語音助理）Siri那樣，但還要更好」。另一名知情人士指出，「模型的特質風格很難取得平衡，不能太諂媚、又不能太直接，要樂於助人，但又不會重複說個不停」。

這台裝置的感測器也可能整天蒐集數據，以建立「記憶」。

另一個挑戰是OpenAI模型要在大眾消費者裝置上運作時，所需運算能力的預算問題。知情人士說：「運算是延宕的重要因素，亞馬遜（Amazon）具備支援Alexa的運算能力，Google也有，但OpenAI難以為ChatGPT建立足夠的運算能力，遑論AI裝置－他們需要先解決這個問題。」

