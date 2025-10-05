捷克專家談大選：若台捷經貿合作夠強 政治因素無礙

捷克國會大選出爐，「不滿公民行動黨」（ANO）勝出，這場選舉將影響未來4年捷克與台灣的關係走向。歐洲價值安全政策中心執行長楊雅嚳（Jakub Janda）分析，捷克未來在公開言辭上對台灣的支持可能減少，「關鍵在於台捷經貿合作能有多強。只要合作夠強，政治因素也不能損害」。

此次捷克國會大選選的是「眾議院」200個席位，按例由得票最多的黨派領袖出任總理。在捷克，行政與外交決策權力主要由總理掌握，眾議院則制定法律、通過預算並對政府施行監督與信任評估，是總理施政的關鍵基礎。儘管總統帕維爾（Petr Pavel）與參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）對台友善，但其權力多為象徵性與制衡性，對日常政策與外交決策影響有限。

值得注意的是，曾在2023年率大規模訪團來台、友台眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）已宣布不再參選。因此，未來眾議院內的友台聲音能否維持，值得關注。

此次勝選的政黨ANO黨魁為捷克前總理巴比斯（Andrej Babis），其對中國與台灣的立場如何尚不清楚。但從過去巴比斯的作風看來，ANO對中立場務實，雙方關係也出現過矛盾。

● 巴比斯過去任內對中立場轉變 從開放到務實謹慎

巴比斯2017年任總理初期，對中國持開放合作態度，吸引中國在捷克基礎設施、汽車、科技與能源等領域投資，並支持參與「16+1」中國-中東歐合作框架，認為能促進捷克經濟繁榮。然而，隨著實際經濟回報不如預期，ANO立場更務實與謹慎，也對中國在政治影響力、網路安全與投資透明度上問題表示擔憂。

2020年初，時任捷克參議長柯佳洛（JaroslavKubera）計劃率團訪台，引發中國不滿。中國駐捷克大使館致函威脅，若成行將損及捷克企業在中國的利益，並點名將使捷克汽車製造商斯柯達（Škoda）、捷信集團（Home Credit）、佩卓夫鋼琴（Petrof）付出代價。此事在捷克政壇引發震動，柯佳洛不久後因心臟病猝逝，當時巴比斯支持要求撤換中國駐捷克大使。

此次巴比斯東山再起，對中立場是否和過去相似值得關注。作為商人的巴比斯，個人與中國的經貿關係如何，楊雅嚳接受中央社記者書面專訪時表示，「依我們所知，巴比斯並沒有直接涉及中國的經濟利益。他對中國抱持懷疑態度，因過去中國代表對他曾表現出敵意」。

楊雅嚳指出，目前中國視捷克為歐洲對北京最具敵意的國家之一。大部分關於中國的捷克國家安全政策可能會延續。

● 台捷政治表態或減弱 但經濟科技合作仍持續

談及捷克與台灣未來4年的關係，楊雅嚳說：「我們可以預期在公開言辭上對台灣的支持會減少，但大部分的科技、商業與安全合作計畫仍可能持續。」

經濟與科技是台捷合作的核心領域，台灣大企業如富士康、英業達、緯創等在捷克深耕多年，近年更有西勝、新泰工業等新投資案，布局能源與電纜產業。此外，2025年捷克成台灣無人機出口第4大市場，顯示當地對台灣產品的需求。

隨著半導體成為地緣政治焦點產業，捷克積極爭取與台灣合作。過去2年，雙方先後成立「供應鏈韌性中心」（SCRC）與「先進晶片設計研究中心」（ACDRC）等單位，串聯布爾諾與布拉格多所大學，打造歐洲晶片設計新據點；透過人才培育與技術交流，逐步形成完善的科技合作生態。

楊雅嚳指出，「關鍵在於台捷經貿合作能有多強。只要合作夠強，政治因素都不能損害」。

● 專家分析ANO勝選 捷克外交更務實少聚焦人權

而針對ANO在大選勝出的原因，楊雅嚳分析，主因可能包括中右翼聯盟在國內政策上的溝通策略失敗，以及受大規模俄羅斯假訊息影響。

談及捷克未來4年的外交政策走向，楊雅嚳指出，在ANO主導的政府下，「預期對關注人權的言論會減少，轉而更注重務實的經濟合作政策」。

楊雅嚳說，對烏克蘭的支持在經過新政府主導的審核後，仍可能以相當規模持續。至於俄羅斯，多數政策可能會保持延續，因這方面由總統帕維爾推動。