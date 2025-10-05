捷克前總理政黨國會大選勝出 援烏及歐盟政策成焦點

快訊

中央社／ 布拉格5日綜合外電報導

捷克昨天舉行國會大選，自稱「川普主義者」的億萬富豪前總理巴比斯所屬政黨「不滿公民行動黨」得票率居首，讓外界擔心捷克對烏克蘭的支持及未來與歐盟的關係將出現變化。

法新社報導，若巴比斯（Andrej Babis）重返執政，捷克這個烏克蘭盟友可能會靠攏匈牙利、斯洛伐克等歐盟內部的異議國。這兩個國家拒絕對烏克蘭提供軍事援助，並反對制裁俄羅斯。

現年71歲的巴比斯以增加社會福利、停止軍援烏克蘭作為競選訴求。

許多選民認為，現任總理費亞拉（Petr Fiala）領導的中右翼聯合政府，在對烏克蘭伸出援手之際，忽視國內1100萬人口面臨的問題。

自稱「和平推動者」的巴比斯呼籲烏克蘭停火，並承諾採行「捷克優先」路線、讓「所有捷克人過更好的生活」，與美國總統川普（Donald Trump）遙相呼應。

巴比斯2017至2021年擔任捷克總理期間，曾批評歐盟的一些政策，現在則跟匈牙利總理奧班（ViktorOrban）及斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）關係友好，這兩國不顧俄羅斯入侵烏克蘭，仍與俄國當局維持關係。

60歲的行政人員、不滿公民行動黨（ANO）支持者盧昌斯基（Boris Lucansky）在首都布拉格對法新社記者抱怨能源價格高昂，希望新政府「做一些有利人民的改變」。

退休大學教師盧德維克（Bedrich Ludvik）則說，他擔心巴比斯勝選後捷克未來的外交政策走向，「我是歐洲人，是西方人，我不想往東靠攏」，「我怕巴比斯與他的同路人會把我們往東方帶，我不想要這樣」。

總理費亞拉投票後曾說，這次選舉將「決定捷克的方向…看是走向過去，還是邁向未來」。

捷克查理大學（Charles University）政治分析家姆雷內克（Josef Mlejnek）告訴法新社，他不認為巴比斯勝選後會有「根本性的改變」，「巴比斯是務實的商人，他唯一在乎的就是當總理」。

布拉格都會大學（Metropolitan University Prague）政治分析家賈斯特（Petr Just）則對法新社說，巴比斯主導下的政府，可能用更強硬的語言來應對歐盟。

他說：「我們可以繼續當歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國，就跟斯洛伐克或匈牙利一樣，但我們聽過這些國家（對布魯塞爾當局）使用非常嚴厲、尖銳、批判的措詞。」

「我當然不會排除未來聽到捷克對西方特定做法或行動提出一些質疑的可能性。」

