小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

台中父成功嶺懇親之後就沒看過兒子...事隔31年家屬聲請宣告死亡獲准

iPhone不見了別慌！達人揭2招設定 電源關機也能找回

TikTok配合分享示威數據 印尼解除營運禁令

中央社／ 雅加達5日綜合外電報導
TikTok示意圖。 路透社
TikTok示意圖。 路透社

印尼通訊與數位事務部昨晚指出，在短影音社群平台TikTok與印尼政府分享關於近期示威的數據後，印尼當局已解除TikTok在當地的營運禁令。

法新社報導，印尼通訊與數位事務部（Komdigi）3日曾表示，由於TikTok未能充分提供8月反政府示威期間直播功能活動相關數據，因此「暫時吊銷」TikTok的營運許可證。

不過，印尼通訊與數位事務部官員薩巴（AlexanderSabar）昨晚發表聲明指出，TikTok當天已提交政府要求提供的數據。

薩巴提及：「由於這些義務已履行，通訊與數位事務部...已恢復TikTok作為已註冊電子系統營運商的資格。」

TikTok發言人對此不予置評，但該平台先前曾表示，尊重營運所在地市場的法律。印尼是TikTok的第二大市場，擁有超過1億名用戶。

但TikTok在印尼營運面臨一系列難題。今年8月，印尼一名男子遭警車撞死後引發暴力示威，TikTok一度暫停直播功能。

