快訊

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

行車注意！國道6號測速取締「誇張新地點曝光」 警證實、車友1招反制

駐多倫多辦事處國慶酒會 盼台加成為最佳經貿夥伴

中央社／ 多倫多5日專電

多倫多台北經濟文化辦事處3日晚間舉辦中華民國114年國慶酒會，台加國會議員友好協會會長、加拿大國會議員史葛洛等多位加國聯邦省市政要，以及商、僑、學術界和領事團代表約400人出席致賀，共同期許台灣成為加拿大在印太區域最佳經貿夥伴。

今年多倫多國慶酒會以經貿為主軸，凸顯台灣作為印太科技與產業重鎮，持續鞏固成熟民主體制，扮演全球半導體產業鏈關鍵角色，是加拿大最具價值和潛力的經貿夥伴。同時邀請台灣科技大廠宏碁、華碩、微星及台貿中心設置展攤，讓與會加國友人有更多機會了解並強化台加經貿連結。

駐多倫多辦事處處長梁毅鵬致詞表示，加拿大與台灣在產業合作方面擁有相當多潛力，雙方在自由民主、多元包容、原住民權益及環境永續等價值觀，高度契合。在共同面對國際秩序變動之際，台加應抓緊契機，擴大雙方貿易投資，進一步提升供應鏈韌性，強化在半導體與智慧科技領域合作。

他並呼籲加拿大繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），將台灣視為印太戰略中的重要經貿夥伴。

史葛洛（Judy Sgro）等加拿大聯邦眾議員致詞表示，台加理當建立更緊密友好的夥伴關係，持續推進台加在經濟文化等各方面連結。多位安大略省議員也期盼台灣、加拿大及安省深化互助合作。

甫於3月訪問台灣的多倫多市議員陳伶俐（LilyCheng）表示，她赴台參加智慧城市展，親見台灣科技發展、交通建設及活力公民社會，盼繼續推動多倫多市與台灣城市交流。

今年的國慶酒會在多倫多百年地標費爾蒙特皇家約克酒店（Fairmont Royal York Hotel）舉行，由台僑第二代組成的「海外青年文化大使」（FASCA）與台裔聲樂家許瓊丹一同領唱國歌，揭開序幕。

去年剛在多倫多組成，結合多位台裔音樂家的大提琴表演團體En Cello應邀在酒會中壓軸演出，演奏包括「鼓聲若響」、「月亮代表我的心」等耳熟能詳的台灣音樂曲目，現場氣氛溫馨愉快。

多倫多 加拿大 眾議員

延伸閱讀

中國男子住加拿大涉傳訊騷擾台灣女子還來台找人 新北檢起訴

影／美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉「非流星」

林佳龍：加拿大重要民主夥伴 盼合作實踐自由印太

民航組織入會有突破 加拿大明確支持我國

相關新聞

「台灣」出事了！美7-Eleven店員打死客人 撞名台灣意外登國際版面

美國新澤西州一家7-Eleven超商驚傳店員打死顧客，年僅29歲的店員與顧客發生爭執後爆發肢體衝突，導致顧客當場昏迷、送...

獨／高市早苗曾來台為安倍公園揭牌 保安堂主委親赴日助選

日本自民黨新任總裁高市早苗被視為前首相安倍晉三接班人，今年4月曾到高雄鳳山保安堂參拜，並為安倍晉三紀念公園揭碑。保安堂主...

高市早苗有望成日本首位女首相！傳鎖定對台友好的木原稔出任官房長官

高市早苗4日當選自民黨總裁（黨主席），成為自民黨史上首位女總裁，也被視為日本下任首相的最可能人選。勝選翌日，她即著手重組...

印尼寄宿學校倒塌罹難者增至37人 仍有26人失聯

印尼爪哇島（Java）一所伊斯蘭寄宿學校建築物發生倒塌災難，官員表示，截至今天已有37人罹難，搜救人員仍持續搜尋受困於瓦...

高市早苗站上玻璃懸崖！學者：難以撼動日本國會「老男孩俱樂部」

前經濟安全保障擔當大臣高市早苗4日擊敗多名男性競爭者，成為自民黨史上首位女性黨魁，極可能在10月15日臨時國會中當選為日...

高市早苗有望成為日本首相 關切台海和平穩定

日本眾議員高市早苗當選自民黨總裁，有望成為日本史上第一名女首相。她1日曾投書華府智庫哈德遜研究所指出，台海和平與穩定是日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。