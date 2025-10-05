駐多倫多辦事處國慶酒會 盼台加成為最佳經貿夥伴

駐多倫多台北經濟文化辦事處3日晚間舉辦中華民國114年國慶酒會，台加國會議員友好協會會長、加拿大國會議員史葛洛等多位加國聯邦省市政要，以及商、僑、學術界和領事團代表約400人出席致賀，共同期許台灣成為加拿大在印太區域最佳經貿夥伴。

今年多倫多國慶酒會以經貿為主軸，凸顯台灣作為印太科技與產業重鎮，持續鞏固成熟民主體制，扮演全球半導體產業鏈關鍵角色，是加拿大最具價值和潛力的經貿夥伴。同時邀請台灣科技大廠宏碁、華碩、微星及台貿中心設置展攤，讓與會加國友人有更多機會了解並強化台加經貿連結。

駐多倫多辦事處處長梁毅鵬致詞表示，加拿大與台灣在產業合作方面擁有相當多潛力，雙方在自由民主、多元包容、原住民權益及環境永續等價值觀，高度契合。在共同面對國際秩序變動之際，台加應抓緊契機，擴大雙方貿易投資，進一步提升供應鏈韌性，強化在半導體與智慧科技領域合作。

他並呼籲加拿大繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），將台灣視為印太戰略中的重要經貿夥伴。

史葛洛（Judy Sgro）等加拿大聯邦眾議員致詞表示，台加理當建立更緊密友好的夥伴關係，持續推進台加在經濟文化等各方面連結。多位安大略省議員也期盼台灣、加拿大及安省深化互助合作。

甫於3月訪問台灣的多倫多市議員陳伶俐（LilyCheng）表示，她赴台參加智慧城市展，親見台灣科技發展、交通建設及活力公民社會，盼繼續推動多倫多市與台灣城市交流。

今年的國慶酒會在多倫多百年地標費爾蒙特皇家約克酒店（Fairmont Royal York Hotel）舉行，由台僑第二代組成的「海外青年文化大使」（FASCA）與台裔聲樂家許瓊丹一同領唱國歌，揭開序幕。

去年剛在多倫多組成，結合多位台裔音樂家的大提琴表演團體En Cello應邀在酒會中壓軸演出，演奏包括「鼓聲若響」、「月亮代表我的心」等耳熟能詳的台灣音樂曲目，現場氣氛溫馨愉快。