咳嗽糖漿Coldrif含毒物釀多童死亡 印度3邦禁售下架

印度傳出多名兒童在服用一款咳嗽糖漿後死亡，當局與媒體報導指出，至少3個邦已禁售該產品。印度衛生部則表示，經檢驗發現這款糖漿內含有毒物質二甘醇（DEG）。

法新社報導，這款以Coldrif為名銷售的咳嗽糖漿，是由製藥公司Sresan Pharma在印度南部坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的工廠生產。

印度中部馬德雅邦（Madhya Pradesh）傳出最多死亡案例，地方首長宣布該邦禁售這款糖漿及SresanPharma製造的其他產品。

另據當地媒體報導，坦米爾那都邦及克勒拉邦（Kerala）也已下令禁售Coldrif咳嗽糖漿。

印度衛生部昨天表示，經實驗室檢驗，Coldrif咳嗽糖漿的樣本含有二甘醇，這種用於工業溶劑的有毒物質，即使攝入少量也可能致命。

衛生部聲明指出：「樣本中發現含量超過容許上限的二甘醇。」

自8月底以來，馬德雅邦與拉吉斯坦邦（Rajasthan）至少有9名5歲以下兒童死亡案例，跟醫師開立的咳嗽藥物有關。

印度生產的咳嗽糖漿近年來在全球受到放大檢視。包括2022年甘比亞逾70名兒童喪命的事件在內，世界各地陸續通報跟使用這類產品有關的死亡案例。