快訊

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

「不是光領補助就好」 徐榛蔚當面追問總統：還有600萬噸土泥山要清

咳嗽糖漿Coldrif含毒物釀多童死亡 印度3邦禁售下架

中央社／ 新德里5日綜合外電報導

印度傳出多名兒童在服用一款咳嗽糖漿後死亡，當局與媒體報導指出，至少3個邦已禁售該產品。印度衛生部則表示，經檢驗發現這款糖漿內含有毒物質二甘醇（DEG）。

法新社報導，這款以Coldrif為名銷售的咳嗽糖漿，是由製藥公司Sresan Pharma在印度南部坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的工廠生產。

印度中部馬德雅邦（Madhya Pradesh）傳出最多死亡案例，地方首長宣布該邦禁售這款糖漿及SresanPharma製造的其他產品。

另據當地媒體報導，坦米爾那都邦及克勒拉邦（Kerala）也已下令禁售Coldrif咳嗽糖漿。

印度衛生部昨天表示，經實驗室檢驗，Coldrif咳嗽糖漿的樣本含有二甘醇，這種用於工業溶劑的有毒物質，即使攝入少量也可能致命。

衛生部聲明指出：「樣本中發現含量超過容許上限的二甘醇。」

自8月底以來，馬德雅邦與拉吉斯坦邦（Rajasthan）至少有9名5歲以下兒童死亡案例，跟醫師開立的咳嗽藥物有關。

印度生產的咳嗽糖漿近年來在全球受到放大檢視。包括2022年甘比亞逾70名兒童喪命的事件在內，世界各地陸續通報跟使用這類產品有關的死亡案例。

咳嗽 印度 死亡

延伸閱讀

印度參與聯合國部隊派遣 女性成行動一大亮點

印度首曝印巴空戰「詳細戰果」 稱擊落巴國陸製與美製高科技戰機

不滿女兒交往低種姓男！印度狠父實施「榮譽處決」槍殺她棄屍

TPBL／阿巴西熱身賽首戰砍26分 特攻2分差不敵夢想家

相關新聞

奧特曼、艾夫聯手開發的AI裝置傳卡關 恐延後問世

知情人士透露，OpenAI和知名科技產品設計師艾夫（Jony Ive）聯手祕密開發、計劃明年推出的新人工智慧（AI）裝置...

高市早苗有望成為日本首相 關切台海和平穩定

日本眾議員高市早苗當選自民黨總裁，有望成為日本史上第一名女首相。她1日曾投書華府智庫哈德遜研究所指出，台海和平與穩定是日...

TikTok配合分享示威數據 印尼解除營運禁令

印尼通訊與數位事務部昨晚指出，在短影音社群平台TikTok與印尼政府分享關於近期示威的數據後，印尼當局已解除TikTok...

高市早苗當選自民黨總裁 有望成日本首位女首相

日本自民黨總裁(黨魁)選舉4日舉行投開票，在前兩名進入決選投票後，強硬保守路線的前經濟安保擔當大臣高市早苗(Sanae ...

「捷克川普」贏了！前總理可望東山再起 援烏彈藥可能叫停

捷克國會選舉4日結束投票，人稱「捷克川普」的億萬富豪前總理巴比斯（Andrej Babiš）的政黨將成為最大黨，引發捷克...

從叛逆少女到鐵娘子 高市早苗突破日男性主導政治文化

高市早苗(Sanae Takaichi)4日成為日本自民黨史上首位女性黨魁。她以保守強硬的外交與安保立場著稱，從電視台主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。