尼泊爾暴雨釀山崩洪水 36小時內奪至少22命

中央社／ 加德滿都5日綜合外電報導

尼泊爾官員今天表示，過去36小時內，暴雨引發山崩與突發性洪水，沖毀橋梁並阻斷交通，已造成至少22人死亡。

路透社報導，警方發言人表示，在東部與印度接壤的伊拉姆（Ilam），共18人因山崩而遇難。他還說，另有3人在尼泊爾南部死於雷擊，還有1人在東部的烏代布爾（Udayapur）因洪水而喪命。

當局表示，自昨天以來，有11人被洪水沖走，至今下落不明。

尼泊爾國家減災管理局（NDRRMA）發言人向路透社表示：「對他們的搜救行動正在進行中。」

當局表示，多條高速公路因山崩或遭洪水沖刷而無法通行，造成數百名乘客受困。

加德滿都機場發言人表示：「國內航班大部分受到影響，但國際航班正常運行。」

洪水 發言人 山崩 尼泊爾

