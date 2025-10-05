快訊

「台灣」出事了！美7-Eleven店員打死客人 撞名台灣意外登國際版面

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國新澤西州一家7-Eleven超商驚傳店員打死顧客，年僅29歲的店員與顧客發生爭執後爆發肢體衝突，導致對方當場昏迷、送醫搶救不治。圖/截自Eyewitness News ABC7NY在YT的影音
美國新澤西州一家7-Eleven超商驚傳店員打死顧客，年僅29歲的店員與顧客發生爭執後爆發肢體衝突，導致對方當場昏迷、送醫搶救不治。圖/截自Eyewitness News ABC7NY在YT的影音

美國新澤西州一家7-Eleven超商驚傳店員打死顧客，年僅29歲的店員與顧客發生爭執後爆發肢體衝突，導致顧客當場昏迷、送醫搶救不治，警方隨後逮捕該名員工並依二級過失致死罪起訴。巧合的是，這名嫌犯的名字是「Taiwan」，與「台灣」的英譯完全相同，消息曝光後也在社群媒體上意外引發話題。

ABC7報導，這起案件發生在10月1日凌晨1時40分，紐布朗斯維克（New Brunswick）喬治街（George Street）的一間7-Eleven超商。警方接獲報案趕抵現場時，發現44歲的男子摩爾（Markeem Moore）已失去意識，送往羅伯特伍德強森大學醫院（Robert Wood Johnson University Hospital）後宣告不治。

調查顯示，摩爾與店員「台灣．桑德斯–博伊德」（Taiwan Sanders-Boyd）疑因爭執發生肢體衝突。檢方指出，兩人並不相識。根據法庭紀錄，嫌犯在衝突中多次揮拳毆打受害者，甚至將他擊倒兩次。

當地居民對此案件表示震驚與哀悼，形容摩爾是社區熟面孔、經常在店附近與人聊天、從未惹出麻煩。

警方目前仍在調查衝突起因，包括雙方是否在事前發生爭吵。嫌犯桑德斯–博伊德已於1日出庭，法官下令羈押候審。從地方新聞影音中看起來，桑德斯–博伊德似乎是非裔。

此案除引發對超商暴力與勞動安全的討論外，也因「台灣」這個名字登上美國社群熱搜，有網友留言表示：「看到新聞標題時以為是台灣的案件」、「原來Taiwan是人名？」在沉重案件中意外掀起一陣網路熱議。

