高市早苗有望成日本首位女首相！傳鎖定對台友好的木原稔出任官房長官

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
高市早苗（圖中）4日當選成為自民黨史上首位女黨魁，也被普遍視為日本下任首相的最可能人選。歐新社
高市早苗4日當選自民黨總裁（黨主席），成為自民黨史上首位女總裁，也被視為日本下任首相的最可能人選。勝選翌日，她即著手重組黨內人事與閣僚布局。朝日新聞5日引述自民黨內知情人士披露，她計畫任命總務會長鈴木俊一出任幹事長，並以前首相麻生太郎為副總裁主要人選，最快將在7日敲定；而外界最關注的官房長官可能人選，目前呼聲最高的是56歲的前防衛大臣木原稔。

自民黨幹事長掌管黨務全盤運作，實際掌握人事、財政及選舉等大權，被視為僅次於黨魁的「黨內第二號人物」。

高市4日在記者會表示，考量目前自民黨為少數執政黨，與在野黨的合作至關重要，「我希望任命一位能與各政黨對話、並能統觀全局的人擔任幹事長」。外界普遍認為，72歲的鈴木曾任財務大臣且經驗豐富，是適合與在野黨協調政策的最佳人選。

另一方面，副總裁人選方面，傳出呼聲最高的是85歲的前首相麻生太郎。麻生同時是鈴木的姊夫，也是自民黨內唯一仍存派閥「麻生派」的領袖。麻生在這次自民黨黨魁選舉決選中發揮「造王者」角色，動員派閥議員支持高市，助她奪下勝利。

在閣僚人事方面，外界最關注的是官房長官人選，目前呼聲最高的是56歲的前防衛大臣木原稔。木原曾在岸田內閣中負責防衛政策，被視為具備安全保障專業與黨內調和能力的中生代代表，若獲任命，將成為新政府穩定運作的關鍵樞紐。

木原稔目前擔任跨黨派國會議員組織「日華議員懇談會」事務局長，且是熊本選區眾議員，對台灣友好。

值得注意的是，高市在記者會上也表示，涉及「派閥黑金」疑雲的舊安倍派高層「不會被排除在外」，強調「他們已經通過國政選舉的檢驗，應繼續為黨效力」。此言引發外界爭議，被質疑與其強調的「改革新氣象」相矛盾。

