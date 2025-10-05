快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

獨／高市早苗曾來台為安倍公園揭牌 保安堂主委親赴日助選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄紅毛港保安堂主委張吉雄（前排右二）連續兩年都前往日本參加高市早苗（後排右五）的競選活動，這次終於如願勝出。圖／張吉雄提供
高雄紅毛港保安堂主委張吉雄（前排右二）連續兩年都前往日本參加高市早苗（後排右五）的競選活動，這次終於如願勝出。圖／張吉雄提供

日本自民黨新任總裁高市早苗被視為前首相安倍晉三接班人，今年4月曾到高雄鳳山保安堂參拜，並為安倍晉三紀念公園揭碑。保安堂主委張吉雄選前赴日參加造勢活動、呼籲各界支持，他也期待高市早苗順利接任首相，台日友好關係更進一步，另要實現安倍生前承諾，早日迎回在台戰亡官兵英靈。

紅毛港保安堂祭拜日本二戰沉艦艦長高田又男等145位日本官兵亡靈，另設前首相安倍晉三銅像及紀念公園，自民黨內安倍派重量級議員，如高市早苗、世耕弘成、萩生田光一、西村康稔等人都曾到高雄追悼安倍。

去年自民黨總裁選舉，高市早苗第一輪獲得最高票，第二輪卻被石破茂打敗，這次高市早苗終於當選。

今年4月底，高市早苗會同黃川田仁志、尾崎正直、佐藤啓等議員參訪紅毛港保安堂，向安倍銅像獻花及為紀念公園剪綵，高市早苗被稱為「安倍接班人」，受到很大關注。結果揭曉後，保安堂掛上慶賀旗幟，希望她順利成為日本首位女首相。

保安堂主委張吉雄表示，安倍任內重用高市早苗擔任經濟安保大臣，被視為親信，常為親台施政獻策，今年參訪時，她一看見保安堂內祭拜的軍艦與高田又男，一下子就上前跪下去祭拜，讓人印象深刻。

張吉雄說，去年他去日本福岡參加高市早苗選舉造勢活動，口頭邀請她來台灣為安倍紀念公園剪綵，今年4月果然依約來台，並在公園留名，為表達謝意，9月23日自民黨總裁投票前，他再度去日本參加演講會，站在情義立場關心及支持，這是人之常情。

張也指出，戰爭犧牲者與歷史對錯無關，日本已經迎回分散世界各地的戰爭亡魂，唯獨保安堂的艦隊英靈未被接回去，當年安倍來不及實現承諾就意外亡故，盼高市早苗順利當選且繼承遺志，日後舉辦隆重儀式，把保安堂戰死海外的亡靈迎接回日本。

今年4月29日高市早苗（右二）到紅毛港保安堂參拜，高市副市長李懷仁（左二）也有代表市府到場迎接，眾人在安倍晉三銅像前留下紀念照。圖／取自立委許智傑臉書
今年4月29日高市早苗（右二）到紅毛港保安堂參拜，高市副市長李懷仁（左二）也有代表市府到場迎接，眾人在安倍晉三銅像前留下紀念照。圖／取自立委許智傑臉書
得知高市早苗當選日本自民黨新任總裁後，高雄紅毛港保安堂在安倍晉三紀念銅像後方掛上恭賀旗幟，也希望她能順利成為首位女首相。圖／保安堂提供
得知高市早苗當選日本自民黨新任總裁後，高雄紅毛港保安堂在安倍晉三紀念銅像後方掛上恭賀旗幟，也希望她能順利成為首位女首相。圖／保安堂提供
高雄紅毛港保安堂主委張吉雄（前排右二）連續兩年都去日本為高市早苗（左二）助選，這次終於如願勝出。圖／張吉雄提供
高雄紅毛港保安堂主委張吉雄（前排右二）連續兩年都去日本為高市早苗（左二）助選，這次終於如願勝出。圖／張吉雄提供

高市早苗 日本 自民黨

延伸閱讀

高市早苗當選自民黨總裁 郭國文：安倍路線再確認 台日更友好

高市當選自民黨總裁 陸媒：可能只是匆匆過客

「女版安倍」高市早苗當選自民黨總裁 可望成為日本第一位女首相

高市早苗問鼎日相 師法「安倍經濟學」 日股看漲、日銀升息機率降低

相關新聞

高市早苗有望成日本首位女首相！傳鎖定對台友好的木原稔出任官房長官

高市早苗4日當選自民黨總裁（黨主席），成為自民黨史上首位女總裁，也被視為日本下任首相的最可能人選。勝選翌日，她即著手重組...

獨／高市早苗曾來台為安倍公園揭牌 保安堂主委親赴日助選

日本自民黨新任總裁高市早苗被視為前首相安倍晉三接班人，今年4月曾到高雄鳳山保安堂參拜，並為安倍晉三紀念公園揭碑。保安堂主...

高市早苗站上玻璃懸崖！學者：難以撼動日本國會「老男孩俱樂部」

前經濟安全保障擔當大臣高市早苗4日擊敗多名男性競爭者，成為自民黨史上首位女性黨魁，極可能在10月15日臨時國會中當選為日...

以哈停火內幕曝！川普自爆關鍵通話說服以總理 美媒揭1顆飛彈重啟談判

美國總統川普近日受訪宣稱，他在一次關鍵通話中，成功說服以色列總理內唐亞胡接受與哈瑪斯達成停火。然而，美國與阿拉伯官員的說...

金正恩稱美在南韓增兵 揚言將採更多軍事措施

北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩表示，北韓已部署「特殊資源」，以回應他所稱美國在南韓的增兵行動

日媒：高市早苗上任遇「烈火試煉」 首相之路有3大關卡待解

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗4日擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選自民黨新任黨魁。觀察人士指出，她的上任之路將是一場「烈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。