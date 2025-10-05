獨／高市早苗曾來台為安倍公園揭牌 保安堂主委親赴日助選

日本自民黨新任總裁高市早苗被視為前首相安倍晉三接班人，今年4月曾到高雄鳳山保安堂參拜，並為安倍晉三紀念公園揭碑。保安堂主委張吉雄選前赴日參加造勢活動、呼籲各界支持，他也期待高市早苗順利接任首相，台日友好關係更進一步，另要實現安倍生前承諾，早日迎回在台戰亡官兵英靈。

紅毛港保安堂祭拜日本二戰沉艦艦長高田又男等145位日本官兵亡靈，另設前首相安倍晉三銅像及紀念公園，自民黨內安倍派重量級議員，如高市早苗、世耕弘成、萩生田光一、西村康稔等人都曾到高雄追悼安倍。

去年自民黨總裁選舉，高市早苗第一輪獲得最高票，第二輪卻被石破茂打敗，這次高市早苗終於當選。

今年4月底，高市早苗會同黃川田仁志、尾崎正直、佐藤啓等議員參訪紅毛港保安堂，向安倍銅像獻花及為紀念公園剪綵，高市早苗被稱為「安倍接班人」，受到很大關注。結果揭曉後，保安堂掛上慶賀旗幟，希望她順利成為日本首位女首相。

保安堂主委張吉雄表示，安倍任內重用高市早苗擔任經濟安保大臣，被視為親信，常為親台施政獻策，今年參訪時，她一看見保安堂內祭拜的軍艦與高田又男，一下子就上前跪下去祭拜，讓人印象深刻。

張吉雄說，去年他去日本福岡參加高市早苗選舉造勢活動，口頭邀請她來台灣為安倍紀念公園剪綵，今年4月果然依約來台，並在公園留名，為表達謝意，9月23日自民黨總裁投票前，他再度去日本參加演講會，站在情義立場關心及支持，這是人之常情。