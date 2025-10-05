聽新聞
印尼寄宿學校倒塌罹難者增至37人 仍有26人失聯
印尼爪哇島（Java）一所伊斯蘭寄宿學校建築物發生倒塌災難，官員表示，截至今天已有37人罹難，搜救人員仍持續搜尋受困於瓦礫下的失聯者。
綜合法新社和路透社報導，災難發生於9月29日，東爪哇省（East Java）蘇達約（Sidoarjo）近郊的柯齊尼（Al Khoziny）伊斯蘭寄宿學校的多層樓建築突然倒塌，困住當時正在進行下午祈禱的數百名學生。
地基無法支撐正在進行的上層施工，是倒塌的可能原因。
印尼國家搜救總署（National Search and Rescue Agency）官員布拉曼裘（Yudhi Bramantyo）表示，截至今天早上已經尋獲141人，其中104人平安、37人罹難，目前仍有26人下落不明。
專家團隊表示，調查人員仍在持續在調查坍塌原因。
官員表示，救援行動之所以複雜，是因為一處震動有可能全區都受影響。
