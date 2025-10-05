高市早苗站上玻璃懸崖！學者：難以撼動日本國會「老男孩俱樂部」

前經濟安全保障擔當大臣高市早苗4日擊敗多名男性競爭者，成為自民黨史上首位女性黨魁，極可能在10月15日臨時國會中當選為日本首位女性首相。這場被形容為「打破玻璃天花板」的歷史時刻，卻同時引發另一種隱憂：她是否其實正站在「玻璃懸崖」之上？在「老男孩俱樂部」仍牢牢掌權的日本政治中，高市的當選究竟象徵社會轉折，還是體制在危機中自我修補的幻象？

朝日新聞報導，三重大學名譽教授、女性學者岩本美砂子指出：高市當選確實是一道歷史性突破，「第一號女性黨魁」的誕生，讓其他女性更容易以首相為目標。但她同時提醒，這一突破背後其實可能也反映「玻璃懸崖現象」，當組織陷入危機時，女性往往被推上領導位置，「這或許也是自民黨處於困境的象徵」。

每日新聞指出，日本女性政治參與率在先進國中長期墊底。根據「各國議會聯盟」（IPU）資料，日本眾議院女性議員比例僅15%，在全球184國中排名第140，為七大工業國集團（G7）國家最末；戰後歷任36位首相全為男性。

岩本指出，「男性主導的政治文化讓女性真正的困境被忽視，也導致政策偏向。」她形容日本國會仍是典型的「老男孩俱樂部」，即便女性當上首相，「若被男性政治菁英包圍，也難以推動女性相關政策。要真正改變，至少三分之一的國會席次必須由女性擔任。」

高市是否打破天花板，還是天花板不過是換了一種材質？

日本學者將女性政治領袖分為三類：一是迎合男性價值、模仿男性行為的類型；二是尋求性別間妥協、以政治家身分解決問題的類型；三是挑戰男性中心體制、推動女性政策的類型。

岩本認為，高市屬於第一類，「她獲得部分女性選民支持，但主要靠保守派與前安倍派勢力集結的票源」。她形容，如今日本政壇性別障礙更像是「鋼鐵天花板」，堅硬且難以撼動。她強調，女性首相的誕生若未伴隨結構改革，象徵意義可能大於實質改變，並直言「若高市不能觸及女性貧困或弱勢議題，恐怕難言真正突破」。

事實上，高市過去對性別政策的立場偏保守。她反對引介「選擇性夫婦分姓制度」、議會配額制，以及同性婚姻。雖在選戰中提及女性健康議題，但並未明確提出性別平權政策。

致力性別平等運動的NO YOUTH NO JAPAN代表理事能條桃子指出：「不能僅因高市是女性，就期待她推動性別平等。」她直言，高市在男性主導的自民黨中求生存多年，「必須隱藏女性身份、迎合男性文化，甚至透過被男性接受來確立地位」。

能條更警告，高市上任後恐讓日本的性別平權出現倒退。「她對拆解傳統性別分工的態度明顯保守，若掌權，國家層面的男女平等政策恐將原地踏步，甚至逆轉。」