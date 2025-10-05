氣球闖入領空 立陶宛機場關閉數小時後恢復起降

立陶宛最大、最繁忙的維爾紐斯機場（Vilnius airport）一度因疑有氣球飛入空域暫停起降數小時，今天已經恢復正常運作。

綜合法新社和路透社報導，維爾紐斯機場營運方表示，昨天晚上10時16分接獲官方通知，說「空中交通臨時暫停」。

機場在社群網站臉書（Facebook）發文說，「根據我們的訊息，做出這一決定是因為可能有一系列氣球飛向維爾紐斯機場。」聲明並未說明這些氣球的來源。

機場方面後來表示，空域已於今天凌晨4時50分重新開放。

關閉機場的舉措影響至少10個航班，部分來自倫敦（London）、法蘭克福（Frankfurt）和維也納（Vienna）的客機被迫改降鄰近的拉脫維亞首都里加（Riga）。

1架從哥本哈根（Copenhagen）起飛的班機則被迫折返丹麥；1架表定飛往赫爾辛基（Helsinki）的航班則宣布取消。

維爾紐斯機場也提醒，「其他出發航班也可能誤點或取消」。

立陶宛國家廣播及電視台（LRT）昨晚引述該國國家危機管理中心（National Crisis Management）負責人表示，有13顆氣球朝維爾紐斯機場移動。

根據美國聯邦航空總署（FAA）網站發布的公告，航空管制措施是因「熱氣球飛行」所致。