以哈停火內幕曝！川普自爆關鍵通話說服以總理 美媒揭1顆飛彈重啟談判

美國總統川普近日受訪宣稱，他在一次關鍵通話中，成功說服以色列總理內唐亞胡接受與哈瑪斯達成停火。然而，美國與阿拉伯官員的說法顯示，真正推動和平進程的其實是以色列空襲卡達首都杜哈、獵殺哈瑪斯高層，迫使外界加壓，各方不得不重回談判桌。

每日郵報報導，川普4日接受以色列第12頻道（Channel 12）專訪透露，他在3日親自致電勸說內唐亞胡接受加薩停火計畫，「內唐亞胡原本有所保留，但我告訴他，這是他勝利的機會，他接受了，」川普並且說：「他沒有其他選擇，跟我合作你就得同意。」

然而，華爾街日報4日報導，真正讓談判「復活」的轉折點，是9月9日以軍飛彈轟炸杜哈一處辦公室，當時哈瑪斯談判代表正與斡旋方討論川普最新停火提案。這次攻擊發生在美國安全夥伴卡達境內，未事前通知華府，令川普震怒，知情人士透露他私下咆哮「內唐亞胡在搞我」。

事件更引發波灣地區強烈反彈。卡達立即中斷與以色列所有聯繫與情報交換，並要求道歉方願重啟接觸。卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）旋即飛往華府，與美國副總統范斯及國務卿魯比歐會晤，當晚並與川普在紐約共進晚餐。美方極力滅火，保證美國未涉襲擊，並承諾防止類似事件重演。

幾天後，穆罕默德主動致電美方特使威科夫，提議趁聯合國大會召開之際，由川普主持阿拉伯與伊斯蘭國家會議，討論美方的加薩和平方案。川普立即同意，指示團隊「一次解決戰爭、停火與重建問題」。

隨後，美方團隊將美、法、沙烏地阿拉伯及前英相布萊爾的多份提案整合成21點計畫。9月23日，川普在聯合國大會場邊主持閉門會議，阿拉伯與穆斯林代表私下達成共識，要求協議必須包括以色列全面撤軍、禁止併吞約旦河西岸，並納入通往巴勒斯坦建國的路線圖。

以色列方面則擔心受限於協議而喪失在加薩的軍事行動空間，試圖修改草案，刪除部分條文。內唐亞胡本人在紐約多場會議缺席，日夜與威科夫、川普女婿庫許納密集談判。

最終，美方讓步刪除了加薩重建期間「暫時遷移加薩居民」的爭議條款，但也淡化「巴勒斯坦建國」的具體措辭。川普與內唐亞胡隨後在白宮共同公布這項20點計畫。

川普當場宣稱這是「人類文明史上最偉大的一天之一」，並強調中東各國都已表達支持。不過，阿拉伯國家僅以聯合聲明形式「原則支持」，同時持續要求以色列撤軍並明確承諾建國進程。

阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）本周接受半島電視台專訪時表示：「關於這項提案，有些問題需要釐清，另一些則確實需要進一步討論與談判。」

華爾街報導指出，美國私下願意讓這些談判持續進行，但川普在公開場合並未承認各方仍有保留意見，而是急於敲定協議。

哈瑪斯3日晚間正式回覆「接受」川普的和平方案，但附加多項條件，包括將人質交換與以色列全面撤軍及結束戰爭掛鉤。部分阿拉伯談判代表認為，這樣的回覆實際上等同於拒絕。