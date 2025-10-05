快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

聲援加薩遭以軍拘留 國際船隊控訴被當作動物對待

中央社／ 伊斯坦堡4日綜合外電報導

遭到以色列攔截拘禁的「全球堅毅船隊」人員今天被遣返至伊斯坦堡，這支聲援加薩的民間船隊告訴媒體說，自己在押解過程中遭受暴力毆打，甚至「被當作動物一樣對待」。

「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）於上月啟航，試圖向戰火下的加薩（Gaza）運送援助物資，但遭到以色列攔截，約逾400人被拘留。以色列昨天開始陸續將他們驅逐出境。

其中，有137名來自13國的行動人士今天搭機抵達伊斯坦堡（Istanbul），包括36名土耳其公民。

來自義大利倫巴底大區的地方議員羅馬諾（Paolo Romano）在伊斯坦堡機場接受法新社訪問時表示：「我們遭到大批的軍艦攔截，有些船隻還被水砲攻擊，而所有船隻都被武裝人員押回靠岸。」

29歲的羅馬諾說：「他們強迫我們跪在地上、臉貼地板，只要有人動一下就被毆打。他們還會嘲笑、侮辱我們，並動手打人。」

「他們同時施以心理和肢體暴力。」

這支國際船隊集合了45艘船，船上乘客有政治人物、行動人士，以及瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）。

羅馬諾說，以色列方面試圖強迫我們承認「非法入境」以色列。

「但我們從未非法進入以色列。我們在國際水域，擁有在那裡的權利。」

他指出，上岸之後所有人員隨即被帶往監獄拘禁，不准外出，而且連一瓶飲用水都沒有。

「他們半夜開門進來，持槍大聲恐嚇我們，讓我們害怕...我們真如動物般被對待。」

以色列 羅馬 伊斯坦堡

延伸閱讀

川普要求以色列停火 加薩仍遭攻擊釀36死

川普：以色列同意撤軍線 哈瑪斯確認後停火將立即生效

以色列哈瑪斯將間接會談 商討釋放人質安排

哈瑪斯願釋所有人質立即展開談判 川普要求以色列停止轟炸加薩

相關新聞

高市早苗站上玻璃懸崖！學者：難以撼動日本國會「老男孩俱樂部」

前經濟安全保障擔當大臣高市早苗4日擊敗多名男性競爭者，成為自民黨史上首位女性黨魁，極可能在10月15日臨時國會中當選為日...

以哈停火內幕曝！川普自爆關鍵通話說服以總理 美媒揭1顆飛彈重啟談判

美國總統川普近日受訪宣稱，他在一次關鍵通話中，成功說服以色列總理內唐亞胡接受與哈瑪斯達成停火。然而，美國與阿拉伯官員的說...

金正恩稱美在南韓增兵 揚言將採更多軍事措施

北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩表示，北韓已部署「特殊資源」，以回應他所稱美國在南韓的增兵行動

日媒：高市早苗上任遇「烈火試煉」 首相之路有3大關卡待解

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗4日擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選自民黨新任黨魁。觀察人士指出，她的上任之路將是一場「烈...

川普要求以色列停火 加薩仍遭攻擊釀36死

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯宣布，同意依據美國總統川普的和平方案來釋放人質；川普則說，以方應停止轟炸作為回應。但加薩衛生官員指...

健康來得及／享用燒焦肉不傷健康？常吃才是致癌關鍵

中秋烤肉香噴噴，但專家提醒：美味背後可能藏著看不見的危機！高溫燒烤、表面焦黑的肉，其實會產生對身體不太友善的物質，研究甚至指出可能和某些癌症有關。難道烤肉真的不能放心大口吃？其實方法對了，還是能邊吃邊顧健康，專家也給出幾個小撇步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。