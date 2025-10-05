聲援加薩遭以軍拘留 國際船隊控訴被當作動物對待

遭到以色列攔截拘禁的「全球堅毅船隊」人員今天被遣返至伊斯坦堡，這支聲援加薩的民間船隊告訴媒體說，自己在押解過程中遭受暴力毆打，甚至「被當作動物一樣對待」。

「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）於上月啟航，試圖向戰火下的加薩（Gaza）運送援助物資，但遭到以色列攔截，約逾400人被拘留。以色列昨天開始陸續將他們驅逐出境。

其中，有137名來自13國的行動人士今天搭機抵達伊斯坦堡（Istanbul），包括36名土耳其公民。

來自義大利倫巴底大區的地方議員羅馬諾（Paolo Romano）在伊斯坦堡機場接受法新社訪問時表示：「我們遭到大批的軍艦攔截，有些船隻還被水砲攻擊，而所有船隻都被武裝人員押回靠岸。」

29歲的羅馬諾說：「他們強迫我們跪在地上、臉貼地板，只要有人動一下就被毆打。他們還會嘲笑、侮辱我們，並動手打人。」

「他們同時施以心理和肢體暴力。」

這支國際船隊集合了45艘船，船上乘客有政治人物、行動人士，以及瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）。

羅馬諾說，以色列方面試圖強迫我們承認「非法入境」以色列。

「但我們從未非法進入以色列。我們在國際水域，擁有在那裡的權利。」

他指出，上岸之後所有人員隨即被帶往監獄拘禁，不准外出，而且連一瓶飲用水都沒有。

「他們半夜開門進來，持槍大聲恐嚇我們，讓我們害怕...我們真如動物般被對待。」