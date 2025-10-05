快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩稱美在南韓增兵 揚言將採更多軍事措施

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
金正恩。 路透社
金正恩。 路透社

北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩表示，北韓已部署「特殊資源」，以回應他所稱美國在南韓的增兵行動。

法新社報導，美國約有2萬8500名軍人駐紮在南韓，以抵禦擁核的北韓帶來的軍事威脅，上個月並與南韓及日本等安全盟友進行聯合軍事演習。

北韓經常譴責此類演習是為入侵所做的演練，而盟國則堅稱這些演習本質是防禦。

北韓中央通信社報導，金正恩昨天在平壤舉行的武器展開幕演說中表示：「美國與南韓核同盟正在快速發展，他們正在進行各種演習，以執行危險劇本。」

他表示：「隨著美軍在南韓地區增派兵力，我們對該地區的戰略關切也隨之增長，因此，我們已將我們的特殊資源部署到主要目標上。」他說，他正在「密切關注」邊境的軍事發展。

他說：「敵人…將不得不擔心其安全環境的走向。」但他並未具體說明這些特殊資源的細節。

北韓中央通信社公布的照片顯示，金正恩在一座室內展覽中心內檢視陳列的武器，其中包含一枚飛彈，身邊圍繞著多位北韓將領。

金正恩上個月表示，只要北韓不放棄核武，他對與美國會談持開放態度，並提到自己對美國總統川普「有美好回憶」。

金正恩在川普第一任期內曾3次舉行備受矚目的高峰會，但由於北韓在核武方面能做出多大程度讓步未能達成協議，雙方會談於2019年在河內破裂。

路透社報導，南韓官員指出，北韓一直在加強與俄羅斯的軍事關係，並透過派遣部隊與火砲等方式，支援俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭的戰爭。

金正恩也在加強與中國的結盟，最近曾前往北京，與中國國家主席習近平及普亭一同出席紀念第二次世界大戰結束80週年的閱兵儀式。

北韓 金正恩 南韓 普亭

延伸閱讀

金正恩選在陸「十一」致函習近平：堅定發展雙邊關係

月初剛隨金正恩出席九三閱兵 北韓外相崔善姬27日起訪陸4天

93同台後 金正恩北韓10月閱兵 習近平是否出席受矚目

金正恩向川普喊話 專家：意在預防國內動盪

相關新聞

高市早苗站上玻璃懸崖！學者：難以撼動日本國會「老男孩俱樂部」

前經濟安全保障擔當大臣高市早苗4日擊敗多名男性競爭者，成為自民黨史上首位女性黨魁，極可能在10月15日臨時國會中當選為日...

以哈停火內幕曝！川普自爆關鍵通話說服以總理 美媒揭1顆飛彈重啟談判

美國總統川普近日受訪宣稱，他在一次關鍵通話中，成功說服以色列總理內唐亞胡接受與哈瑪斯達成停火。然而，美國與阿拉伯官員的說...

金正恩稱美在南韓增兵 揚言將採更多軍事措施

北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩表示，北韓已部署「特殊資源」，以回應他所稱美國在南韓的增兵行動

日媒：高市早苗上任遇「烈火試煉」 首相之路有3大關卡待解

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗4日擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選自民黨新任黨魁。觀察人士指出，她的上任之路將是一場「烈...

川普要求以色列停火 加薩仍遭攻擊釀36死

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯宣布，同意依據美國總統川普的和平方案來釋放人質；川普則說，以方應停止轟炸作為回應。但加薩衛生官員指...

健康來得及／享用燒焦肉不傷健康？常吃才是致癌關鍵

中秋烤肉香噴噴，但專家提醒：美味背後可能藏著看不見的危機！高溫燒烤、表面焦黑的肉，其實會產生對身體不太友善的物質，研究甚至指出可能和某些癌症有關。難道烤肉真的不能放心大口吃？其實方法對了，還是能邊吃邊顧健康，專家也給出幾個小撇步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。