日媒：高市早苗上任遇「烈火試煉」 首相之路有3大關卡待解

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗4日擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選自民黨新任黨魁。觀察人士指出，她的上任之路將是一場「烈火試煉」，從10月15日臨時國會的首相指名投票，到接待美國總統川普，再到整合分裂的黨內派系，每一步都將考驗她的政治手腕與協調能力。

日經亞洲報導，高市上任後的第一場戰役，將是10月中召開的臨時國會。國會將先進行首相指名投票，隨後審議追加預算案，以協助家庭面對通膨壓力。由於自民、公明兩黨在上下兩院皆為少數派，新領袖勢必要與在野黨協商。

亞洲集團研究員西村林太郎（Rintaro Nishimura）指出，這場臨時國會將是「擴大聯合政府的首次試煉場」，無論是內部整合還是與在野黨的協商，都是「檢驗高市執政能否長久穩定的試金石」。

SMBC日興證券的報告則指出，高市是自民黨內最積極提倡擴大聯合政府的政治人物之一。她可能尋求與國民民主黨合作，藉由共同推動積極財政支出以爭取多數席位。而她的當務之急還有讓臨時國會順利通過追加預算案。

日經描述，高市若順利當選首相，在外交舞台也將立即面臨「火的洗禮」，因近期有一連串重大國際會議。她預計10月底出席在馬來西亞舉行的東協（ASEAN）峰會，隨後將接待訪日的川普，接著再赴南韓參加亞太經合會（APEC）峰會，可能與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。

亞洲集團的西村指出，這些活動對新政府至關重要：「傳統上，首相若在外交場合表現成功，民意支持度通常會上升。特別是首次與川普會面，將是奠定個人關係與推進雙邊貿易協議落實的關鍵時刻。」

此外，高市還必須面對黨內派系的整合挑戰。她在競選期間多次強調將打造「包容且團結的自民黨」，並考慮邀請競爭對手入閣以凝聚世代力量。

日本政治顧問公司 Japan Foresight 創辦人哈里斯（Tobias Harris）指出，高市的勝利對自民黨而言「是一把雙刃劍」：一方面，她有機會吸引流向右派民粹政黨「參政黨」的年輕男性選民；另一方面，卻可能疏遠無黨籍與溫和派支持者，「若處理不慎，黨內分裂恐將惡化」。