快訊

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

華航機隊／飛美航班與經濟奇蹟一同起飛 他成首航機長

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？ 應曉薇聲明：選不選都隨緣

聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：高市早苗上任遇「烈火試煉」 首相之路有3大關卡待解

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本前經濟安保擔當大臣高市早苗4日擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選自民黨新任黨魁。美聯社
日本前經濟安保擔當大臣高市早苗4日擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選自民黨新任黨魁。美聯社

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗4日擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選自民黨新任黨魁。觀察人士指出，她的上任之路將是一場「烈火試煉」，從10月15日臨時國會的首相指名投票，到接待美國總統川普，再到整合分裂的黨內派系，每一步都將考驗她的政治手腕與協調能力。

日經亞洲報導，高市上任後的第一場戰役，將是10月中召開的臨時國會。國會將先進行首相指名投票，隨後審議追加預算案，以協助家庭面對通膨壓力。由於自民、公明兩黨在上下兩院皆為少數派，新領袖勢必要與在野黨協商。

亞洲集團研究員西村林太郎（Rintaro Nishimura）指出，這場臨時國會將是「擴大聯合政府的首次試煉場」，無論是內部整合還是與在野黨的協商，都是「檢驗高市執政能否長久穩定的試金石」。

SMBC日興證券的報告則指出，高市是自民黨內最積極提倡擴大聯合政府的政治人物之一。她可能尋求與國民民主黨合作，藉由共同推動積極財政支出以爭取多數席位。而她的當務之急還有讓臨時國會順利通過追加預算案。

日經描述，高市若順利當選首相，在外交舞台也將立即面臨「火的洗禮」，因近期有一連串重大國際會議。她預計10月底出席在馬來西亞舉行的東協（ASEAN）峰會，隨後將接待訪日的川普，接著再赴南韓參加亞太經合會（APEC）峰會，可能與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。

亞洲集團的西村指出，這些活動對新政府至關重要：「傳統上，首相若在外交場合表現成功，民意支持度通常會上升。特別是首次與川普會面，將是奠定個人關係與推進雙邊貿易協議落實的關鍵時刻。」

此外，高市還必須面對黨內派系的整合挑戰。她在競選期間多次強調將打造「包容且團結的自民黨」，並考慮邀請競爭對手入閣以凝聚世代力量。

日本政治顧問公司 Japan Foresight 創辦人哈里斯（Tobias Harris）指出，高市的勝利對自民黨而言「是一把雙刃劍」：一方面，她有機會吸引流向右派民粹政黨「參政黨」的年輕男性選民；另一方面，卻可能疏遠無黨籍與溫和派支持者，「若處理不慎，黨內分裂恐將惡化」。

自民黨 首相 川普

延伸閱讀

高市任首相後中日關係變化 分析：可能先惡化後趨穩定

「女版安倍」高市早苗當選自民黨總裁 可望成為日本第一位女首相

高市早苗問鼎日相 師法「安倍經濟學」 日股看漲、日銀升息機率降低

高市當選自民黨總裁 賴總統：期許台日雙方深化合作

相關新聞

日媒：高市早苗上任遇「烈火試煉」 首相之路有3大關卡待解

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗4日擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選自民黨新任黨魁。觀察人士指出，她的上任之路將是一場「烈...

川普要求以色列停火 加薩仍遭攻擊釀36死

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯宣布，同意依據美國總統川普的和平方案來釋放人質；川普則說，以方應停止轟炸作為回應。但加薩衛生官員指...

健康來得及／享用燒焦肉不傷健康？常吃才是致癌關鍵

中秋烤肉香噴噴，但專家提醒：美味背後可能藏著看不見的危機！高溫燒烤、表面焦黑的肉，其實會產生對身體不太友善的物質，研究甚至指出可能和某些癌症有關。難道烤肉真的不能放心大口吃？其實方法對了，還是能邊吃邊顧健康，專家也給出幾個小撇步。

川普喊以哈停火在即！以色列預告「幾天內」宣布人質協議

紐約時報4日報導，以色列總理內唐亞胡於當地時間4日晚間發表全國演說，他表示即將達成一項重大成就，希望「接下來幾天」將宣布...

「女版安倍」高市早苗當選自民黨總裁 可望成為日本第一位女首相

自民黨總裁（黨魁）選舉4日舉行投開票，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選第29代總裁，她若能在1...

高市早苗問鼎日相 師法「安倍經濟學」 日股看漲、日銀升息機率降低

保守派政治老手高市早苗當選自民黨新總裁，有望成為日本史上第一位女首相。分析師指出，高市師法「安倍經濟學」，主張刺激政策，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。