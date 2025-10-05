川普要求以色列停火 加薩仍遭攻擊釀36死
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯宣布，同意依據美國總統川普的和平方案來釋放人質；川普則說，以方應停止轟炸作為回應。但加薩衛生官員指出，以色列今天依然襲擊加薩致36人身亡。
加薩的停火談判這幾天內就要在埃及展開。川普（Donald Trump）今天在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文表示，以色列已同意在加薩境內設「初步撤軍路線」；並強調「只要哈瑪斯（Hamas）確認方案，停火將立即生效」。
川普昨天深夜要求以色列停止攻擊，但隨後加薩巴勒斯坦地區仍再度受到砲擊與空襲，至少有36人罹難。
根據醫護人員指出，有18人在一些零星攻擊中身亡；另
外，加薩市圖法（Tuffah）社區一戶民宅遇襲，有18人喪生、多人受傷，死者包括多名兒童在內。這起攻擊也導致鄰近多棟建築受損。
以色列軍方則表示，本次行動目標是針對一名哈瑪斯武裝分子，他對在當地的以軍構成威脅。而死傷情況仍在了解中。
