立陶宛首都機場因氣球闖入停擺 航班轉降鄰國

立陶宛首都維爾紐斯機場（Vilnius Airport）營運單位今天表示，因偵測到空域內可能有氣球闖入，已全面暫停起降作業，航班改降鄰近國家。

路透社報導，近幾個星期以來，歐洲多國機場航班屢屢因無人機現蹤或空域入侵事件而大亂，包括丹麥哥本哈根（Copenhagen）與德國慕尼黑（Munich）機場也曾受到影響。

維爾紐斯機場在官網公告：「注意：維爾紐斯機場空域現已關閉。」公告指出，空域關閉預計將持續至當地時間凌晨2時30分（格林威治標準時間23時30分）。

●多數航班改飛拉脫維亞、波蘭

機場在社群平台表示，做出這項決定是因為「根據我們掌握的資訊…一連串氣球可能朝維爾紐斯機場方向移動。這起事件造成多架航班受到影響」。

多數入境航班已改道至鄰近的拉脫維亞與波蘭機場，所有出境班機則暫停起飛作業。一班自哥本哈根起飛的航班已折返丹麥。

維爾紐斯機場的公告並提醒旅客，隨時注意官網及各航空公司最新航班公告。

●地緣政治背景

立陶宛為北大西洋公約組織（NATO）成員國，長期支持烏克蘭。然而，立陶宛與俄羅斯盟友白俄羅斯接壤，國界長約679公里，首都維爾紐斯距離邊境僅約30公里。

立陶宛今年8月曾宣布，鑒於無人機從白俄入侵，已在邊境平行地帶設立90公里長的禁航區，以利軍方即時因應空域違規事件。