川普喊以哈停火在即！以色列預告「幾天內」宣布人質協議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列總理9月15日於耶路撒冷會晤美國國務卿。美聯社

紐約時報4日報導，以色列總理內唐亞胡於當地時間4日晚間發表全國演說，他表示即將達成一項重大成就，希望「接下來幾天」將宣布人質獲釋協議。美國總統川普隨後也發文表示，以色列已同意初步撤軍線，並補充一旦哈瑪斯確認後，「停火將立即生效」。

內唐亞胡以希伯來語發表談話，約6分鐘演說多次斥責要求結束衝突、換回人質的批評人士，並堅稱哈瑪斯現在願意釋放人質，完全出於他與川普施加的軍事與政治壓力所迫，並表示「我承受來自國內外要求結束戰爭的巨大壓力」。

內唐亞胡還表示，一旦以色列人質獲釋，「哈瑪斯將解除武裝、加薩也會去軍事化，無論以和平或強硬手段，都會達成這項目標」。紐時報導形容，這番言論明確威脅若哈瑪斯不配合，將再次訴諸軍事行動。

內唐亞胡演說結束後，川普在真實社群發文稱以色列已同意初步撤軍線，但尚不清楚是指以色列在其和平方案中同意的分階段撤軍安排，還是以色列新近達成的撤軍行動協議。

隨後，川普又發文並附上一張地圖，並表示該撤軍線已與哈瑪斯共享，而人質與囚犯的交換將「為下一階段的撤軍創造條件」。

埃及透露，以色列與哈瑪斯將在當地時間6日於開羅舉行間接談判。內唐亞胡已指派親信德默爾（Ron Dermer）率領代表團前往埃及；白宮官員透露，美方將派遣總統特使威科夫，以及川普女婿庫許納參與會談。

以色列 哈瑪斯 川普 內唐亞胡

相關新聞

高市當選自民黨總裁 有望成為日本第1位女首相

自民黨總裁（黨魁）選舉四日舉行投開票，在前兩名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選...

日本國會朝小野大 自民黨須拉攏在野黨

高市早苗四日當選自民黨總裁。日媒報導咸稱，由於占國會多數席次的在野黨，籌組執政聯盟的進展不順，因此國會臨時會十月舉行首相...

高市當選自民黨總裁 前日相麻生扮演「造王者」

高市早苗四日當選自民黨總裁。日媒報導說，八十五歲的前日相、自民黨最高顧問麻生太郎是關鍵推手，他要求自己能影響的大量黨籍國...

星期人物／高市早苗主播從政 不靠形象操作靠清晰論述

高市早苗四日成為自民黨史上首位女性黨魁。她以保守強硬的外交與安保立場著稱，從電視台主播轉身成為國會議員，她突破男性主導的...

哈瑪斯同意川普部分加薩停戰條款：允放人質、交出加薩政權

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯三日同意美國總統川普的加薩終戰計畫部分條款，包括釋放人質與交出加薩行政管理權，但設定若干條件。川普...

健康來得及／享用燒焦肉不傷健康？常吃才是致癌關鍵

中秋烤肉香噴噴，但專家提醒：美味背後可能藏著看不見的危機！高溫燒烤、表面焦黑的肉，其實會產生對身體不太友善的物質，研究甚至指出可能和某些癌症有關。難道烤肉真的不能放心大口吃？其實方法對了，還是能邊吃邊顧健康，專家也給出幾個小撇步。

