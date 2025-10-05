川普喊以哈停火在即！以色列預告「幾天內」宣布人質協議

紐約時報4日報導，以色列總理內唐亞胡於當地時間4日晚間發表全國演說，他表示即將達成一項重大成就，希望「接下來幾天」將宣布人質獲釋協議。美國總統川普隨後也發文表示，以色列已同意初步撤軍線，並補充一旦哈瑪斯確認後，「停火將立即生效」。

內唐亞胡以希伯來語發表談話，約6分鐘演說多次斥責要求結束衝突、換回人質的批評人士，並堅稱哈瑪斯現在願意釋放人質，完全出於他與川普施加的軍事與政治壓力所迫，並表示「我承受來自國內外要求結束戰爭的巨大壓力」。

內唐亞胡還表示，一旦以色列人質獲釋，「哈瑪斯將解除武裝、加薩也會去軍事化，無論以和平或強硬手段，都會達成這項目標」。紐時報導形容，這番言論明確威脅若哈瑪斯不配合，將再次訴諸軍事行動。

內唐亞胡演說結束後，川普在真實社群發文稱以色列已同意初步撤軍線，但尚不清楚是指以色列在其和平方案中同意的分階段撤軍安排，還是以色列新近達成的撤軍行動協議。

隨後，川普又發文並附上一張地圖，並表示該撤軍線已與哈瑪斯共享，而人質與囚犯的交換將「為下一階段的撤軍創造條件」。

埃及透露，以色列與哈瑪斯將在當地時間6日於開羅舉行間接談判。內唐亞胡已指派親信德默爾（Ron Dermer）率領代表團前往埃及；白宮官員透露，美方將派遣總統特使威科夫，以及川普女婿庫許納參與會談。