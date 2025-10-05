波蘭簽署連線北約燃料管線協議 提升戰時燃料供應

快訊

中央社／ 華沙4日專電

波蘭北約支援與採購局（NATO Support and Procurement Agency,NSPA）及國營石油管儲公司PERN簽署初步協議，將波蘭接入北約中歐管線系統（Central Europe Pipeline System,CEPS）的規劃設計與可行性作業，並增建供北約部隊使用的燃料儲備設施。

波蘭新聞通訊社（PAP）報導，此舉將提升戰時燃料供應與機動部署能力，同步強化波蘭在區域的戰略樞紐地位。

波蘭國防部表示，投資輸儲設施旨在提高部隊流動性與整個聯盟的作戰效率。北約中歐管線系統源自冷戰時期，現連接比利時、法國、德國、盧森堡、荷蘭，主要供應軍用航空與地面載具燃料，剩餘產能亦可支援商業用途。

波蘭國防部副部長托姆奇克（Cezary Tomczyk）在簽署儀式指出：「戰場上最重要的是裝備、彈藥、燃料。沒有燃料，戰車與戰鬥車輛都無法運作；而在危機或戰時保障燃料，難度極高。」他並說明，北約已撥款進行接管的規劃與設計；待設計完成並獲北約及成員國核准後，才會提出施工時程。

能源與國防分析師維赫（Jakub Wiech）評估，接入北約中歐管線系統是關鍵投資：「不僅能在衝突時確保波蘭與盟軍的燃料安全，也能在強化威懾、提升北約兵力駐波蘭存在時發揮作用。」

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波蘭迅速擴張國防支出，2025年約達GDP的4.5%，規畫2026年升至4.8%；境內亦常駐約1萬名美軍、荷蘭F-35戰機與德國愛國者防空系統等。上月約20架俄製無人機侵犯波蘭領空後，多個北約盟友已宣布加強在波蘭部署，而提升燃料管網與儲備能量，正是配合前沿防務的關鍵後勤環節。

