捷克前總理巴比斯政黨ANO勝出 喜稱政治生涯巔峰

捷克前總理巴比斯領導的「不滿公民行動黨」（ANO）在今年國會大選勝出，獲得近35%選票，在眾議院估計有80席，並打算組成單一政黨政府。巴比斯不僅稱這是歷史性成功，也是他的政治生涯巔峰。

支持度第二高的是獲23%選票的現任執政聯盟「一起」（SPOLU），第三名是獲11%的「市長與獨立人士黨」（STAN），這兩者未能在200席眾議院中保住多數。

海盜黨（Pirate Party）拿下近9%，「自由及直接民主黨」（SPD）近8%，而「汽車黨」（Motorists）則獲得超過6.5%。其他政黨則未能跨過5%的門檻，例如由「社會民主黨」（ČSSD）與「波希米亞和摩拉維亞共產黨」（KSČM）聯合組成的「夠了！」（Stačilo!）未能進入國會。

ANO經過4年在野後，打算組建單一政黨政府，並將與「自由及直接民主黨」與新進國會的「汽車黨」展開談判，尋求對其支持。

●巴比斯稱結果為生涯巔峰 將致力解決利益衝突問題

各政黨代表今晚展開首次協商。巴比斯（AndrejBabis）在記者會宣布，ANO將與「自由及直接民主黨」及「汽車黨」展開談判，並努力組建由ANO主導的單一政黨政府。

巴比斯表示，這次結果是歷史性成功，也是他政治生涯的巔峰。ANO早已排除與現今執政聯盟及海盜黨的合作可能。

ANO副主席哈夫里查克（Karel Havlíček）指出，ANO與「汽車黨」在許多議題上有共同點，並提醒雙方在歐洲議會也屬於同個黨團。他未明言是否會爭取「自由及直接民主黨」支持，僅表示「也有可能是少數派政府，先看看情況如何」。

哈夫里查克強調，ANO堅持的底線沒有改變，即捷克的歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員身分不可動搖。

ANO的總理候選人是巴比斯。針對巴比斯因持愛格富集團（Agrofert）而可能面臨的利益衝突問題，ANO議員斯基列羅娃（Alena Schillerová）表示，前總理會以多種方式解決，並且會與律師團隊選擇合法的方式。巴比斯重申，他已向總統承諾，若獲組閣機會，將出示合法解決方案。

●ANO勝選後展開協商 各政黨釋放合作訊號

即將卸任的總理、「一起」聯盟領袖費亞拉（PetrFiala）晚間向ANO表達祝賀。他表示，現有架構下已無法組建新政府。不過「一起」聯盟仍有存在的意義，未來走向將由各黨領導層決定。他暫時不願透露是否繼續領導「人民民主黨」（ODS），將先與黨內討論。

「自由及直接民主黨」主席岡村富夫（TomioOkamura）表示，該黨有意參與政府，關鍵在於能否與ANO合力取得至少101席多數。不過他也提醒，僅憑最小多數組成的聯盟未必穩定。

岡村富夫說：「理想狀況是能成為政府的一部分，看看情勢如何發展。」他今晚將與巴比斯會面。

「汽車黨」主席馬欽卡（Petr Macinka）預計，今晚也會與ANO會談，但未透露具體談判立場，稱討論將在閉門狀態下進行。他認為，選民已表達希望改變的明確訊號。

海盜黨主席賀瑞普（Zdeněk Hřib）則指出，他們對能在眾議院建立一個實力雄厚的黨團，並超越「自由及直接民主黨」感到滿意。

「夠了！」主席、共產黨領袖科內奇娜（KateřinaKonečná）表示，雖然未能進入國會，他們仍會繼續存在。她談到，此次在競選過程中面臨嚴厲攻擊，並希望在未來所有選舉，左翼議題都能獲得代表。

●學者指ANO吸引搖擺選民 未來將推寬鬆財政政策

對於此次的結果，巴拉茨基大學（PalackyUniversity）政治學者薩拉丁（Pavel Šaradín）認為，ANO在選前成功吸引部分「夠了！」與「自由及直接民主黨」的搖擺選民。「汽車黨」則成為不滿現狀的右翼選民的新選擇，這削弱了執政聯盟「一起」。

經濟分析師則預期，若ANO組成政府，將採取更寬鬆的財政政策，這可能導致通膨上升。由於ANO已表態要重擬明年的國家預算案，因此存在臨時預算的風險。不過，專家認為捷克克朗匯率不會出現大幅波動，但由於財政政策放鬆，國債殖利率可能上升。