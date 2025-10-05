以色列哈瑪斯將間接會談 商討釋放人質安排

埃及官方媒體開羅新聞今天報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯跟以色列明後天將在開羅舉行間接會談，討論釋放人質及囚犯事宜；以色列總理尼坦雅胡也證實已派談判代表赴埃及。

與埃及情報機構關係密切的開羅新聞（Al-QaheraNews）指出，哈瑪斯（Hamas）與以色列代表團「已開始行動，明後天將在開羅展開會談，根據川普（Donald Trump）所提計畫，討論交換所有被拘留者及囚犯的安排事宜」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天也在電視上發表聲明宣布，已指示談判代表前往埃及討論關於加薩走廊（Gaza Strip）戰事的協議，但未提及磋商日期。

尼坦雅胡提到，他希望所有仍困在加薩走廊的以色列人質將於未來幾天返回家園。

他說：「我希望未來幾天就能帶回所有我們的人質…但願於住棚節（Sukkot）假期間實現。」猶太住棚節將於本月6日展開並持續至13日。

他還表示，是「軍事及外交壓力」迫使哈瑪斯同意釋放人質，並矢言無論透過美國總統川普的和平計畫或武力，都要讓哈瑪斯解除武裝。