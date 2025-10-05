捷克國會大選開出97%票數 前總理政黨得票位居第一

中央社／ 布拉格4日綜合外電報導

根據捷克官方公布的數據，今天舉行的國會大選已開出97%選票，億萬富豪前總理巴比斯領導的「不滿公民行動黨」得票率目前位居第一，有望終結現任中右翼政府4年執政。

法新社報導，巴比斯（Andrej Babis）的不滿公民行動黨（ANO）以減稅、提高薪資與退休金、停止軍援烏克蘭為主要訴求，獲得35.2%選票。

現任總理費亞拉（Petr Fiala）領導的中間偏右聯盟「一起」（SPOLU）以22.9%得票率位居第二，其執政聯盟夥伴「市長與獨立人士黨」（STAN）則以11.1%排名第三。

捷克是歐盟及北大西洋公約組織（NATO）成員國，共有6個政黨可望透過本次大選在捷克國會擁有席次。

捷克 總理 得票率

延伸閱讀

捷克國會大選登場 選民投票決定未來政府

好讀周報／翠玉白菜捷克特展「與主人同框」…傳為珍妃姊姊的嫁妝 國寶添人味

故宮捷克展遭恐嚇 外交部：駐處已請當地警方注意

陸委會接捷克文物展恐嚇信 故宮：加強安全管理

相關新聞

高市當選自民黨總裁 有望成為日本第1位女首相

自民黨總裁（黨魁）選舉四日舉行投開票，在前兩名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選...

哈瑪斯同意川普部分加薩停戰條款：允放人質、交出加薩政權

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯三日同意美國總統川普的加薩終戰計畫部分條款，包括釋放人質與交出加薩行政管理權，但設定若干條件。川普...

美最新民調：近6成美國人 對以色列抱持負面看法

加薩戰爭持續兩年多，近來以軍攻入加薩城，引發人道危機，且被控對巴勒斯坦執行種族滅絕。美國智庫丕優研究中心最新民調指出，愈...

陸首條歐洲高鐵 「匈塞鐵路」塞爾維亞段通車

繼印尼雅萬高鐵後，由大陸企業在海外承建的第二條高鐵「匈塞鐵路」塞爾維亞境內段全線通車，塞國總統武契奇親自搭乘，並表示匈塞...

高市早苗當選自民黨總裁 學者：對台應會政治、安全優先

日本自民黨總裁選舉，眾議員高市早苗當選總裁，開南大學副校長陳文甲分析表示，高市過去的右派形象鮮明，對台灣應該會採政治與安...

賴總統祝賀高市早苗 讚台灣堅定的友人

日本前經濟安保大臣高市早苗昨當選自民黨總裁，賴清德總統透過社群平台Ｘ表達誠摯熱烈祝賀，他強調，高市早苗是台灣堅定的友人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。