捷克國會大選開出97%票數 前總理政黨得票位居第一
根據捷克官方公布的數據，今天舉行的國會大選已開出97%選票，億萬富豪前總理巴比斯領導的「不滿公民行動黨」得票率目前位居第一，有望終結現任中右翼政府4年執政。
法新社報導，巴比斯（Andrej Babis）的不滿公民行動黨（ANO）以減稅、提高薪資與退休金、停止軍援烏克蘭為主要訴求，獲得35.2%選票。
現任總理費亞拉（Petr Fiala）領導的中間偏右聯盟「一起」（SPOLU）以22.9%得票率位居第二，其執政聯盟夥伴「市長與獨立人士黨」（STAN）則以11.1%排名第三。
捷克是歐盟及北大西洋公約組織（NATO）成員國，共有6個政黨可望透過本次大選在捷克國會擁有席次。
