白宮：川普女婿和特使前往埃及 敲定人質釋放細節

在巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯針對結束加薩戰爭的和平計畫作出正面回應後，白宮官員表示，總統川普的女婿庫許納和特使魏科夫今天將前往埃及，敲定人質釋放的細節。

法新社報導，一名白宮官員證實庫許納（JaredKushner）和魏科夫（Steve Witkoff）將前往中東，敲定人質釋放的細節，並且商討川普為終結以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突而推動的協議。

在哈瑪斯表示願意釋放所有人質並且討論和平計畫的細節後，川普敦促立即停止在加薩的戰鬥。