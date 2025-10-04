白宮：川普女婿和特使前往埃及 敲定人質釋放細節

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

在巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯針對結束加薩戰爭的和平計畫作出正面回應後，白宮官員表示，總統川普的女婿庫許納和特使魏科夫今天將前往埃及，敲定人質釋放的細節。

法新社報導，一名白宮官員證實庫許納（JaredKushner）和魏科夫（Steve Witkoff）將前往中東，敲定人質釋放的細節，並且商討川普為終結以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突而推動的協議。

在哈瑪斯表示願意釋放所有人質並且討論和平計畫的細節後，川普敦促立即停止在加薩的戰鬥。

川普 哈瑪斯 人質

延伸閱讀

「非常暴力的夜晚」川普才呼籲停火 以色列持續空襲砲擊加薩

H-1B費暴漲後第1起訴訟 多所機構聯合控告川普政府

川普政府若不延長健保補貼 恐打擊共和黨選情

川普限制出生公民權 再遭上訴法院裁定違憲

相關新聞

高市早苗是誰？自民黨新總裁學經歷曝光 非出身政治世家的「特殊存在」

高市早苗4日成為自民黨史上首位女性總裁，她並非出身政治世家，讓她在自民黨內成為一個特殊的存在，讀賣新聞整理她的基本資料。

南韓高關注！高市早苗當選自民黨總裁 韓媒憂「女安倍」恐影響兩國關係

10月4日自民黨總裁選舉，前經濟安全保障大臣高市早苗當選自民黨首位女性總裁，此事在鄰國韓國備受關注。各大媒體從選舉前到最...

高市早苗當選自民黨總裁 學者：對台應會政治、安全優先

日本自民黨總裁選舉，眾議員高市早苗當選總裁，開南大學副校長陳文甲分析表示，高市過去的右派形象鮮明，對台灣應該會採政治與安...

賴總統祝賀高市早苗 讚台灣堅定的友人

日本前經濟安保大臣高市早苗昨當選自民黨總裁，賴清德總統透過社群平台Ｘ表達誠摯熱烈祝賀，他強調，高市早苗是台灣堅定的友人，...

星期人物／高市早苗主播從政 不靠形象操作靠清晰論述

高市早苗四日成為自民黨史上首位女性黨魁。她以保守強硬的外交與安保立場著稱，從電視台主播轉身成為國會議員，她突破男性主導的...

高市早苗主張日台歐澳和印度 形成類似「準軍事同盟」關係

高市早苗在日本外交與安保政策上耕耘甚深，提出強化防衛力及外交力，以維護日本和平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。