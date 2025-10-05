高市當選自民黨總裁 有望成為日本第1位女首相

自民黨總裁（黨魁）選舉四日舉行投開票，在前兩名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選第廿九代總裁。

15日國會臨時會 選出新首相

由女性出任自民黨總裁是首次，若高市能在十五日召開的國會臨時會獲指名為新任首相，將成為日本憲政史上第一位女性首相。

決選投票中，高市獲國會議員票一四九票、都道府縣地方黨部票卅六票，共一八五票；四十四歲的小泉獲得議員票一四五票、地方票十一票，共一五六票，兩人差廿九票。第一輪投票時，高市拿下一八三票，其中議員票六十四票，黨員票一一九票；小泉一六四票，其中議員票八十票，黨員票八十四票，兩人差十九票。小泉說，敗選歸根究柢是自身能力不足。

高市早苗：艱鉅工作才剛開始

高市勝選後致詞說，「與其說感到欣喜，我更覺得艱鉅的工作才剛開始。我們所有人共同肩負著龐大的任務。有許多政策需要迅速落實執行」，自民黨全員都須努力，否則無法重建該黨。

高市是眾議院奈良二區的議員，已連任十屆，深受保守派支持，曾任自民黨政調會長、總務大臣等要職。這次是她第三度參選總裁，主張不斷追求經濟成長，並在維持自公執政聯盟的基礎上，也展現出擴大聯合政府的意願。

高市首次在二○二一年九月角逐總裁，獲得前首相安倍晉三力挺，是繼東京都知事小池百合子後，第二位參選該黨總裁的女性，最後輸給岸田文雄。去年九月她再參選，在首輪投票居首，但決選時遭現任首相石破茂逆轉。

重申「台灣有事就是日本有事」

高市二○二一年九月曾與時任總統蔡英文視訊對談，同月接受日媒專訪說，蔡英文是她憧憬的女性。高市也曾說，理想的女性領袖是英國首位女首相柴契爾夫人。高市九月十九日宣布參選記者會回答媒體提問時，重申「台灣有事就是日本有事」。安倍二○二二年遇刺身亡後，高市曾宣示將繼承其遺志，進一步強化台日關係。部分中、日媒體視她為「女版安倍」，不利中日關係。

提日台準安全同盟 恐刺激大陸

高市的民族主義立場，例如多次參拜靖國神社，則可能引發南韓與中國大陸不滿。此外，她支持修訂日本戰後的和平憲法，並於今年提出日本可與台灣建立一種「準安全同盟」關係，勢必進一步刺激中國。

就美日關係，兩國政府正磋商安排美國總統川普在出席卅一日登場的南韓亞太經合會領袖會議前，廿七日起先訪日三天，舉行美日領袖會談。路透報導，高市主張的政策包括可能重新檢視與川普達成的美日投資協議。