「女版安倍」高市早苗當選自民黨總裁 可望成為日本第一位女首相

自民黨總裁（黨魁）選舉4日舉行投開票，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選第29代總裁，她若能在15日召開的國會臨時會獲指名為新任首相，將成為日本憲政史上第一位女性首相。

高市在勝選後表示，「與其說感到欣喜，我更覺得艱鉅的工作才剛開始。我們所有人共同肩負著龐大的任務。有許多政策需要迅速落實執行」，自民黨全員都須努力，否則無法重建該黨，她也將拋開「生活與工作平衡」不停工作。

高市是眾議院奈良二區的議員，已連任十屆，深受保守派支持，曾任自民黨政調會長、總務大臣等要職。這次是她第三度參選總裁，主張「不斷追求經濟成長」，並在維持自公執政聯盟的基礎上，也展現出擴大聯合的意願。

高市在2021年9月的該黨總裁初戰獲得前首相安倍晉三力挺，是繼東京都知事小池百合子後，第二位參選該黨總裁的女性，最後輸給岸田文雄。去年9月她再參選，在首輪投票居首，但決選時遭現任首相石破茂逆轉。

高市2021年曾與時任總統蔡英文視訊對談，同年9月接受日媒專訪說，蔡英文是她憧憬的女性。高市也曾說，理想的女性領袖是英國前首相柴契爾夫人。

高市9月19日在宣布參選的記者會回答媒體提問時，就曾重申「台灣有事就是日本有事」。安倍2022年遇刺身亡後，高市曾宣示將繼承其遺志，進一步強化台日關係。部分中、日媒體視她為「女版安倍」，不利中日關係，也有日媒稱，日本防衛省內部有人憂心高市執政恐讓「台灣有事」成真。

高市的民族主義立場，如多次參拜靖國神社，則可能引發南韓與中國大陸不滿。