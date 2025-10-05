高市當選自民黨總裁 賴總統：期許台日雙方深化合作

日本前經濟安保大臣高市早苗4日當選自民黨總裁，賴清德總統透過社群平台Ｘ表達誠摯祝賀，他強調，高市早苗是台灣堅定友人，期盼未來台日雙方能在各領域深化交流合作，推動台日關係邁向新階段，並落實印太地區安全與穩定。

今年4月，高市早苗率團訪台會晤賴總統時表示，台灣和日本在AI與半導體、量子電腦及軍民兩用的產業，加上無人機、新能源技術等都可以相互合作，建構更強韌的供應鏈，「一旦有事發生時，我們能安心維持目前生活水準樣貌」。

高市也強調，國防領域合作也至關重要。聯合台灣、美國、日本、菲律賓、澳洲，甚至歐洲等理念相近國家，將能建構更堅強網絡。

前總統蔡英文也在社群平台X以日文發文表示，恭喜高市早苗成為自民黨新任總裁，也是第一位女總裁！作為自民黨黨魁，將面臨許多挑戰，但「祝您好運」。