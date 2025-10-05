聽新聞
0:00 / 0:00
高市當選自民黨總裁 賴總統：期許台日雙方深化合作
日本前經濟安保大臣高市早苗4日當選自民黨總裁，賴清德總統透過社群平台Ｘ表達誠摯祝賀，他強調，高市早苗是台灣堅定友人，期盼未來台日雙方能在各領域深化交流合作，推動台日關係邁向新階段，並落實印太地區安全與穩定。
今年4月，高市早苗率團訪台會晤賴總統時表示，台灣和日本在AI與半導體、量子電腦及軍民兩用的產業，加上無人機、新能源技術等都可以相互合作，建構更強韌的供應鏈，「一旦有事發生時，我們能安心維持目前生活水準樣貌」。
高市也強調，國防領域合作也至關重要。聯合台灣、美國、日本、菲律賓、澳洲，甚至歐洲等理念相近國家，將能建構更堅強網絡。
前總統蔡英文也在社群平台X以日文發文表示，恭喜高市早苗成為自民黨新任總裁，也是第一位女總裁！作為自民黨黨魁，將面臨許多挑戰，但「祝您好運」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言