高市立場保守 牽動政策走向

高市早苗4日成為自民黨史上首位女性黨魁。她以保守強硬的外交與安保立場著稱，從電視台主播轉身為國會議員，她突破男性主導的政治文化，為日本政壇帶來性別平權象徵。她的勝出，已被視為日本未來十年政治方向重大轉折。

高市的政治生涯，兼具挑戰傳統與堅守保守價值的矛盾特質。她出身日本古都奈良，長期關注財政紀律與科技戰略。如今坐上總裁寶座，不僅代表日本女性政治人物的突破，也象徵日本可能走向更強硬的安全與產業政策。

高市生於1961年，1984年從神戶大學畢業，曾任電視台主播，擁有豐富媒體與公共論述經驗。1993年以無黨籍身分首次當選眾議員，之後加入自民黨，成為稀有的女性保守派政治人物。

高市歷任總務大臣、經濟安保擔當大臣，在數位政策、通訊改革、國安架構等領域展現高度掌握力，尤其在推動5G政策與設立經濟安保架構上，獲黨內保守派支持。

高市政治風格鮮明，語言犀利、立場堅定，常以「守護日本」為主軸，強調修憲、強化防衛、確保技術主權。她不避諱談敏感議題，例如台海安全、美日同盟、對中政策，並主張日本應在全球供應鏈扮演更積極角色。如此強硬又清晰的立場，讓她在黨內保守派與地方支持者中建立穩固基本盤。

在總裁選舉中，高市提出「日本再起」願景，主張以科技、安全與女力為三大支柱。她強調設立技術主權廳，整合AI、半導體、量子技術政策，以確保日本在全球科技競爭中不落人後。她也提出女性領導力倍增計畫，推動女性在政界、企業、科研領域的參與，並改善育兒與職場環境，展現出對性別議題的政策掌握力。