高市早苗當選自民黨總裁 學者：對台應會政治、安全優先
日本自民黨總裁選舉，眾議員高市早苗當選總裁，開南大學副校長陳文甲分析表示，高市過去的右派形象鮮明，對台灣應該會採政治與安全優先，並加強情報合作與戰略對話。
輔仁大學日文系特聘教授何思慎則認為，高市未來必須同時面對美日、美中等對外關係，對於台日關係，恐怕將沒有過去那種暢所欲言的空間。
大陸官媒環球時報援引中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇分析指，如果高市早苗任內參拜靖國神社，或者以經濟安全為名推動對大陸經貿脫鉤，並在台灣、南海等區域安全議題上採取消極動作，「可能會導致中日摩擦和對立增加，使雙邊關係面臨嚴峻挑戰」。
何思慎分析，在外交上，安倍晉三和石破茂分別穩住了美日關係和日韓關係。然而，高市早苗先前曾說過，對美關稅談判可能重新談判，如今當選黨魁，如何以日本的國家利益作為執政的最大依歸，決定未來高市能帶領自民黨、日本走多遠。
