高市早苗問鼎日相 師法「安倍經濟學」 日股看漲、日銀升息機率降低

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
保守派政治老手高市早苗當選自民黨新總裁，有望成為日本史上第一位女首相。（美聯社）
保守派政治老手高市早苗當選自民黨新總裁，有望成為日本史上第一位女首相。（美聯社）

保守派政治老手高市早苗當選自民黨新總裁，有望成為日本史上第一位女首相。分析師指出，高市師法「安倍經濟學」，主張刺激政策，下周日本銀行（央行）升息機率降低，日股可能報以漲聲；高市外交上仿效「鐵娘子」英國前首相柴契爾夫人，與亞洲鄰國關係可能趨於緊張。

現年64歲的高市支持財政擴張和寬鬆貨幣政策，4日在自民黨總裁第二輪投票中勝出，擊敗主張小政府的44歲小泉進次郎，一反選前民調預測的結果。高市將立即接任自民黨總裁，且大有機會在15日國會投票中取得簡單多數、成為下任首相。

高市勝選後發言
高市勝選後發言

東京Simplex資產管理公司基金經理人千葉俊信說：「這實在令人意外。我認為，日圓將貶值，日本公債殖利率曲線將陡峭扭轉。」他指的是短債殖利率下滑、長債殖利率上揚。

高市曾表示偏好擴大政府支出，包括國防預算，但近來已淡化財政擴張與反對升息的立場。但高市似乎仍傾向推行刺激政策，可能助漲日本股市並推升公債殖利率。

東京岡山證券首席債券策略師谷川直也說：「反正（日銀總裁）植田和男也不急著調高利率。高市勝出會使日銀更可能採取觀望模式，10月暫不升息，待政局塵埃落定、新政府政策立場明朗後再議。」

之前，市場預期日銀本月升息機率超過60%，但高市勝出後，升息機率可能在下周跌破50%。

高市也已緩和刺激政策立場，表示尋求提振成長的同時，也會採行「負責任」財政政策。她去年痛批日銀考慮升息並鼓吹財政擴張，市場擔心她是日本版特拉斯。特拉斯（Liz Truss）是前英國首相，提出財源無著的減稅措施引起市場恐慌，僅44天就下台。

對外關係方面，高市主張「日本優先」政策，令人揣測她可能推翻與美國總統川普敲定以投資換取降低關稅的協議。但高市4日在記者會上說：「我將信守兩國的協議，適用於關稅與投資。」

美國智庫「亞洲集團」副總裁林由香指出，高市在日本對亞洲鄰國關係上，是非常保守的強硬派，堅持定期參拜靖國神社，這種民族主義立場可能觸怒南韓和中國大陸。


高市立場保守 牽動政策走向

高市當選自民黨總裁 賴總統：期許台日雙方深化合作

日本銀行 升息

命令威力驚人？高市早苗當選自民黨總裁 「造王者」麻生太郎發威

高市早苗當選自民黨總裁 法人：日圓看貶、日股看漲

曾認台日特殊朋友…高市早苗有望任日相 學者分析：恐無暢所欲言空間

南韓高關注！高市早苗當選自民黨總裁 韓媒憂「女安倍」恐影響兩國關係

