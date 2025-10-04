聽新聞
賴總統祝賀高市早苗 讚台灣堅定的友人

聯合報／ 政治中心、大陸中心／綜合報導

日本前經濟安保大臣高市早苗昨當選自民黨總裁，賴清德總統透過社群平台Ｘ表達誠摯熱烈祝賀，他強調，高市早苗是台灣堅定的友人，期盼未來台日雙方能在各領域深化交流合作，進一步推動台日關係邁向新階段，並落實印太地區的安全與穩定。

高市早苗過去與台灣政壇互動熱絡，高市二○二一年九月參選自民黨總裁期間，曾與我國時任總統蔡英文視訊對談。她事後接受日本產經新聞專訪，被問及蔡總統曾呼籲台日進行安保對話一事。高市表示，「蔡總統有堅毅不屈的精神，是我所憧憬的女性，我很想和她見面」，日本今後也應確實推動與台灣之間的合作關係。

今年四月，高市早苗率團訪台會晤賴總統時表示，台灣和日本在ＡＩ與半導體、量子電腦及軍民兩用的產業，加上無人機、新能源技術等領域，都可以相互合作，以建構更強韌的供應鏈。

高市早苗成為自民黨首位女性總裁，我國朝野政黨昨都表達祝賀。

不過，大陸外交部發言人回應外媒提問時表示，這是日本內部事務，希望日方恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾。

