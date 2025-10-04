聽新聞
高市早苗主張日台歐澳和印度 形成類似「準軍事同盟」關係

聯合報／ 國際中心／綜合報導

高市早苗日本外交與安保政策上耕耘甚深，提出強化防衛力及外交力，以維護日本和平。

高市主張建立能因應新型態戰爭：太空、網路、電磁波、無人機與極音速武器的防衛體制，並改善自衛隊官兵的薪餉待遇。高市也主張調整日本的「戰略三文件」：國家安保戰略、國家防衛戰略及防衛力整備計畫，並致力確保衛星與海底電纜不受外力破壞。

高市呼籲將已故日相、其政壇導師安倍晉三倡議的自由開放印太願景進化，加強與盟邦及志同道合國家的合作、擴大跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）成員國、善用日本與歐盟簽署的經濟合作協定等，從事多角化的經濟外交。

高市希望增設國家情報局，以統一指揮日本各情報單位，並擬定日本的「反間諜法」，創設對日外國投資委員會，以嚴審海外投資。

透過美日安保的強化、美日和南韓、美日與菲律賓防衛合作、防衛裝備的研發調度，提升日本與這些國家間的軍事互通性，並深化與日本準盟國英國、義大利和澳洲等國的合作關係；在國際情勢詭譎多變下，日台歐澳和印度等民主國家，將形成類似準軍事同盟的關係，互相防衛才能確保安全。

