聽新聞
0:00 / 0:00

高市當選自民黨總裁 前日相麻生扮演「造王者」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
自民黨最高顧問麻生太郎（前排中）四日在總裁選舉中成為關鍵的「造王者」。圖為已故日相安倍晉三（前排左一）二○一九年九月拜相組閣時，與其閣員合影，包括副總理兼財務大臣麻生及總務大臣高市早苗（前排右一）。（路透）
自民黨最高顧問麻生太郎（前排中）四日在總裁選舉中成為關鍵的「造王者」。圖為已故日相安倍晉三（前排左一）二○一九年九月拜相組閣時，與其閣員合影，包括副總理兼財務大臣麻生及總務大臣高市早苗（前排右一）。（路透）

高市早苗四日當選自民黨總裁。日媒報導說，八十五歲的前日相、自民黨最高顧問麻生太郎是關鍵推手，他要求自己能影響的大量黨籍國會議員在第二輪決選時，投給首輪時拿下最多黨員票的候選人。這才讓高市的議員票從首輪落居第三名的六十四票大增至一四九票而順利當選。

選前日媒報導咸提到，選區和小泉進次郎都在神奈川縣的前首相菅義偉、前首相岸田文雄和首相石破茂，甚至大老二階俊博及森喜朗，均傾向小泉或林芳正。而在支持高市的議員中，已解散的黨內派閥清和政策研究會（舊安倍派）逾五成，志公會（麻生派）約一成半，另有約卅位舊安倍派和麻生派議員態度不明。

由於麻生擁有能影響數十位議員投票意向的影響力，故選前除了林芳正，其餘四位候選人紛紛和麻生會面，被日媒戲稱「參拜」。據稱他在投票當天才表態，要麾下議員在決選時投給首輪時拿下最多黨員票的候選人，以彰顯重視黨員，形同支持高市。麻生派目前在國會兩院擁有四十多位議員，讓麻生成為「造王者」，再次成為黨內的主流派。

根據一九七九年麻生卅八歲時受訪的影片，他直言想成為「不讓日本走錯方向的政治家」，並認為媒體寵兒最後往往並未成為「真正偉大的人」。他說，「就算被討厭、被扔石頭也沒關係，只要世人最後評價時，認為我沒讓日本在世界上偏離方向，我就心滿意足了」。

另據日媒報導，首輪就出局的茂木敏充與小林鷹之，請首輪支持他們的議員在決選時改支持高市。其主因為麻生下令他能影響的議員在首輪時分別支持小林及茂木，也讓小林和茂木在決選時對麻生投桃報李。

麻生太郎 高市早苗

延伸閱讀

命令威力驚人？高市早苗當選自民黨總裁 「造王者」麻生太郎發威

高市島苗當選自民黨總裁 學者：預期對台將採政治與安全優先

日本自民黨總裁選出爐：高市早苗成為自民黨70年來第一位女性黨魁

日本自民黨今改選總裁 誰能出線取決於兩尊大老的意向？

相關新聞

高市早苗是誰？自民黨新總裁學經歷曝光 非出身政治世家的「特殊存在」

高市早苗4日成為自民黨史上首位女性總裁，她並非出身政治世家，讓她在自民黨內成為一個特殊的存在，讀賣新聞整理她的基本資料。

南韓高關注！高市早苗當選自民黨總裁 韓媒憂「女安倍」恐影響兩國關係

10月4日自民黨總裁選舉，前經濟安全保障大臣高市早苗當選自民黨首位女性總裁，此事在鄰國韓國備受關注。各大媒體從選舉前到最...

哈瑪斯同意川普部分加薩停戰條款：允放人質、交出加薩政權

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯三日同意美國總統川普的加薩終戰計畫部分條款，包括釋放人質與交出加薩行政管理權，但設定若干條件。川普...

美最新民調：近6成美國人 對以色列抱持負面看法

加薩戰爭持續兩年多，近來以軍攻入加薩城，引發人道危機，且被控對巴勒斯坦執行種族滅絕。美國智庫丕優研究中心最新民調指出，愈...

陸首條歐洲高鐵 「匈塞鐵路」塞爾維亞段通車

繼印尼雅萬高鐵後，由大陸企業在海外承建的第二條高鐵「匈塞鐵路」塞爾維亞境內段全線通車，塞國總統武契奇親自搭乘，並表示匈塞...

高市當選自民黨總裁 有望成為日本第1位女首相

自民黨總裁（黨魁）選舉四日舉行投開票，在前兩名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。