高市當選自民黨總裁 前日相麻生扮演「造王者」

高市早苗四日當選自民黨總裁。日媒報導說，八十五歲的前日相、自民黨最高顧問麻生太郎是關鍵推手，他要求自己能影響的大量黨籍國會議員在第二輪決選時，投給首輪時拿下最多黨員票的候選人。這才讓高市的議員票從首輪落居第三名的六十四票大增至一四九票而順利當選。

選前日媒報導咸提到，選區和小泉進次郎都在神奈川縣的前首相菅義偉、前首相岸田文雄和首相石破茂，甚至大老二階俊博及森喜朗，均傾向小泉或林芳正。而在支持高市的議員中，已解散的黨內派閥清和政策研究會（舊安倍派）逾五成，志公會（麻生派）約一成半，另有約卅位舊安倍派和麻生派議員態度不明。

由於麻生擁有能影響數十位議員投票意向的影響力，故選前除了林芳正，其餘四位候選人紛紛和麻生會面，被日媒戲稱「參拜」。據稱他在投票當天才表態，要麾下議員在決選時投給首輪時拿下最多黨員票的候選人，以彰顯重視黨員，形同支持高市。麻生派目前在國會兩院擁有四十多位議員，讓麻生成為「造王者」，再次成為黨內的主流派。

根據一九七九年麻生卅八歲時受訪的影片，他直言想成為「不讓日本走錯方向的政治家」，並認為媒體寵兒最後往往並未成為「真正偉大的人」。他說，「就算被討厭、被扔石頭也沒關係，只要世人最後評價時，認為我沒讓日本在世界上偏離方向，我就心滿意足了」。

另據日媒報導，首輪就出局的茂木敏充與小林鷹之，請首輪支持他們的議員在決選時改支持高市。其主因為麻生下令他能影響的議員在首輪時分別支持小林及茂木，也讓小林和茂木在決選時對麻生投桃報李。