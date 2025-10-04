日本國會朝小野大 自民黨須拉攏在野黨

高市早苗四日當選自民黨總裁。日媒報導咸稱，由於占國會多數席次的在野黨，籌組執政聯盟的進展不順，因此國會臨時會十月舉行首相指名選舉時，她可望成為新首相。然而在自七月參議員選舉以來，國會兩院席次的「雙少數」朝小野大、少數執政政治格局下，自民黨必須拉攏在野黨，擴大執政聯盟，以穩定政權運作。

對自民黨而言，在當前的政治環境下，將哪個政黨納入執政聯盟已非「任君挑選」，必須和在野黨談判，重要的是達成共識、建立信賴關係。

在包含高市的五位總裁選舉候選人一致表態願擴大執政聯盟下，各家日媒民調大多顯示，自民黨支持者或黨員最希望中間偏右的國民民主黨、右翼的日本維新會，成為目前的自民黨與公民黨執政聯盟新成員。

然而國民民主黨代表（黨魁）玉木雄一郎一日明言，自民黨選出新總裁後，立刻就想與其他政黨組聯合政府，國民民主黨不可能接受。

玉木指出，自民黨應先在今秋召開的國會臨時會，透過進一步修改所謂的「年收之壁」，即免繳所得稅的年收入門檻，從現行的一六○萬日圓（約台幣卅三點六萬元）調高至一七八萬日圓（約台幣卅七點四萬元），並取消汽油稅的臨時稅率，才能建立政黨間的互信。他聲稱，對於分聯合內閣的位子沒興趣，以實現國民民主黨的政策為優先。

日本維新會代表（黨魁）、大阪府知事吉村洋文對此表示，若被詢問加入聯合政府，當然會做出回應。

以「大大阪」地區為主要根據地的日本維新會早已表明，設立「大阪都」的「副首都」法案，是讓該黨加入執政聯盟的「絕對條件」。這也是該黨在選戰時提出的招牌政見，以預防東京都發生重大災害與日本人口過度集中在東京都為由，讓日本政府的部分功能從東京轉移至大阪都，日本國會過去雖曾兩度對該法案進行朝野協商，但最後都被否決。

日本人口正持續減少，東京人口卻逆勢持續增加。日本經濟新聞九月廿九日報導，推估八月東京人口達一四二六萬，形成日本的「東京一極」現象。

另外，在野黨則各有盤算，有日媒形容為「無聲戰爭」。選前玉木就表示，加入聯合政府不是為了幫自民黨和公明黨的「自公聯盟」在國會過半。日媒報導說，這番話就是針對日本維新會，提防出現「自公維聯盟」。一位國民民主黨幹部坦言，若自公維政權成立，這個政權可能會穩定十年。

立憲民主黨則以尋求在野合作為優先，但以五位總裁選舉候選人所提組聯合政府及朝野合作的條件，例如在核電及修憲等基本政策上與自公聯盟一致，那立憲民主黨顯然不太符合。