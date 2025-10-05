陸首條歐洲高鐵 「匈塞鐵路」塞爾維亞段通車

繼印尼雅萬高鐵後，由大陸企業在海外承建的第二條高鐵「匈塞鐵路」塞爾維亞境內段全線通車，塞國總統武契奇親自搭乘，並表示匈塞鐵路將顯著提升塞國連接巴爾幹地區與歐洲中心的交通樞紐地位。他也感謝大陸領導人支持，並盛讚大陸企業「非常出色」。

匈塞鐵路連接塞爾維亞首都貝爾格勒和匈牙利首都布達佩斯，全長三四一公里，二○一七年動工，其中通車的塞國境內長一八三公里，全段時速二百公里，由大陸中國鐵路國際有限公司和中國交通建設股份有限公司聯營體承建。

據大陸駐塞爾維亞使館消息，十月三日，匈塞鐵路境內諾維薩德至蘇博蒂察段建成通車，標誌著匈塞鐵路塞爾維亞段全線開通運營。塞爾維亞總統武契奇及塞國多名重要官員前往搭乘，中國駐塞大使李明和中方工程人員全程陪同。

消息指，武契奇表示，匈塞鐵路對塞爾維亞來說是一個巨大的成功，從貝爾格勒到蘇博蒂察僅需六十八分鐘，大幅縮短旅行時間，促進沿線經濟融合，為塞爾維亞地區平衡發展和國家經濟繁榮注入強勁動力，顯著提升塞連接巴爾幹地區與歐洲中心的交通樞紐地位。未來兩國將繼續開展更加廣泛的合作。

李明則說，匈塞鐵路是大陸企業在歐洲建設的第一條高鐵，是大陸與中東歐國家合作的旗艦項目，也是「一帶一路」倡議與歐洲發展戰略對接的重大項目，是「中塞鐵桿友誼」新的里程碑，為塞國家建設和發展繁榮開闢了廣闊前景。

至於匈塞鐵路的匈牙利段，於二○二○年開工，總長一五八公里，預計今年底或明年初通車。