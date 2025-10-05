美最新民調：近6成美國人 對以色列抱持負面看法

加薩戰爭持續兩年多，近來以軍攻入加薩城，引發人道危機，且被控對巴勒斯坦執行種族滅絕。美國智庫丕優研究中心最新民調指出，愈來愈多美國人認為以色列行動過火，有五成九對以色列政府持負面看法，且有愈來愈多美國人認為川普過度偏袒以色列。

在美國與以色列上周宣布加薩停火的廿點計畫前，丕優在九月廿二至廿八日的全美民調中，訪問三四四五名成人，十月三日發表調查結果。其中百分之卅九認為以色列打擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的軍事行動已太過火。該比率高於去年初的百分之卅一及前年底的百分之廿七。認為以色列做法正確的僅百分之十六。

五成九則對以色列政府持負面看法，高於去年初的百分之五十一。另有百分之六十八對巴勒斯坦自治政府持負面看法，對哈瑪斯持負面看法更達百分之八十四。

對川普政府在處理以哈戰爭時所做的回應，百分之四十二並不贊成，百分之卅贊成，百分之廿七不確定。

民調也發現，美國人認為川普過度偏袒以色列的比率，自三月以來已增加五個百分點，從百分之卅一升至百分之卅六；認為川普偏袒巴勒斯坦人者占極少數，僅百分之二；不確定者有百分之卅八。

美國人對以色列政府及其人民的看法則呈現分歧。美國人雖百分之五十九不滿以色列政府，但百分之五十六對以色列人民持正面看法，百分之五十二對巴人持正面看法。

在美國兩大黨支持者中，對以巴問題也明顯有極大差異，百分之五十五的共和黨人對以色列政府持正面看法，民主黨人僅百分之十八。

加薩前景，百分之六十九美國人對以軍強迫巴人離開加薩感到擔憂。這些擔憂在兩大黨間很普遍，但民主黨人更擔憂以色列在加薩的軍事行動，會導致更多巴勒斯坦平民喪生及饑荒惡化。

在這項針對美國人的民調以外，世界多國正陸續承認巴勒斯坦，並紛紛譴責以色列的慘無人道暴行，歐洲多國紛紛舉行大規模示威遊行，義大利全國三日有超過兩百萬人舉行總罷工，聲援加薩居民。最新的一起是四日西班牙巴塞隆納，有數萬人走上街頭抗議以色列攔截運補加薩物資的「全球堅韌船隊」。