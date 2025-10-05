哈瑪斯同意川普部分加薩停戰條款：允放人質、交出加薩政權

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯三日同意美國總統川普的加薩終戰計畫部分條款，包括釋放人質與交出加薩行政管理權，但設定若干條件。川普隨後呼籲以方立即停止轟炸加薩。以色列總理內唐亞胡辦公室說，準備立即實施川普促成的人質獲釋計畫。

川普三日先是在自家的真實社群發出最後通牒，要哈瑪斯在美東時間五日晚間六時前，同意九月廿九日「川內會」後發布的廿點加薩和平計畫，立即釋放人質並歸還死亡人質遺體，並警告若這次無法達成協議，將對哈瑪斯發動地獄般空前打擊。

哈瑪斯同日稍後聲明，同意依照川普提議的交換方式，並取決於執行交換所需的實地條件，釋放所有存活和死亡人質。哈瑪斯也說準備將加薩走廊行政管理權，移交給一個基於巴人民族共識、技術官僚組成並獲得阿拉伯與伊斯蘭國家支持的巴勒斯坦機構。但哈瑪斯強調，川普計畫的其他許多條款仍須談判。

法新社和彭博三日報導，哈瑪斯沒表明是否同意依照美以要求解除武裝，也沒提成立「和平理事會」並由川普擔任主席的提議。哈瑪斯還說人質必須以確保戰爭結束、以軍完全撤出加薩的方式釋放，至於廿點計畫關於加薩未來及巴人更廣泛權利的其他問題，將在巴勒斯坦民族自決框架內討論，依國際法和相關國際決議解決。

哈瑪斯前述回應後，川普再發文說，根據哈瑪斯聲明，相信他們已準備好迎接持久和平；目前情勢太危險，無法救出人質，以色列須立即停止轟炸加薩，才能安全救人。內唐亞胡辦公室四日說，以色列將持續與川普及其團隊充分合作，按照以方所提原則結束戰爭，這符合川普願景。

路透四日報導，加薩當局當天仍指稱以色列襲擊加薩，過去廿四小時至少六十六人喪命。大陸央視新聞稱，三日以軍聲明指，已有八十七萬巴人從加薩城撤離到加薩地帶南部，在以軍大規模進攻前，加薩市約有一百萬居民。

哈瑪斯盟友、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織四日說，哈瑪斯前述回應代表幾個巴人抵抗派系的立場。一位哈瑪斯幹部同日告訴法新社，就川普的提案，他們已準備好談判解決所有尚存議題。

華爾街日報三日報導，哈瑪斯內部對今後方針嚴重分歧；常駐加薩境外、在卡達談判的政治領袖支持接受川普提案，加薩境內軍事領袖卻抗拒繳械和釋放人質。調停官員說，哈瑪斯加薩領袖哈達德願交出火箭彈等進攻性武器，但盼保留步槍等輕兵器。