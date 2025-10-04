捷克大選全球關注 歐媒憂選後「向右轉」削弱挺烏立場

捷克國會大選3、4日登場，結果有望今晚揭曉。全球媒體不僅將這場選舉視為捷克國內政治角力，也視為捷克是否續挺烏克蘭的關鍵考驗。歐洲媒體擔憂，若捷克選後「向右轉」，可能在歐盟內部成為阻礙決策的新力量，如同當前的匈牙利。

這場大選包括「紐約時報」、「衛報」、BBC與Politico等國際媒體均有相關報導，德國主流媒體「商報」、「每日鏡報」也密切關注。

紐時以「維持烏克蘭火力的秘密計畫如今岌岌可危」為題，焦點集中在捷克的「彈藥倡議」。此計畫已向烏克蘭提供百萬炮彈，成為其防禦關鍵。報導指出，若無捷克的供應，烏克蘭將難以支撐每天約1.5萬炮彈的消耗。

然而，爭議性的民粹億萬富翁巴比斯（Andrej Babiš）所領導的「不滿公民行動黨」（ANO）民調中領先，他批評此計畫「價格過高、缺乏透明度」。紐時指出，這位領袖承諾要麼解散這個計畫，要麼交由北約接手，好讓他們專注於「搖搖欲墜的經濟」。

英國媒體「衛報」（The Guardian）將巴比斯稱為「川普式人物」，並指出觀察人士認為他可能加入匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）與斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）的「麻煩陣營」，在未來援助基輔問題上採抵制態度。

BBC捷克記者將此次選舉視為考驗捷克是否會「漂向不自由主義治理，並與莫斯科走得更近」。報導指出，「過去幾年捷克政府對歐盟、北約與烏克蘭防衛的忠誠始終堅定」，但安全分析師警告，若巴比斯領導的政府內出現親俄政黨，將「讓全歐洲拉響警報」。

政治網站Politico早在去年就指出，若ANO勝選，捷克可能會更「親俄」，並關注巴比斯對烏克蘭的立場。

作為捷克鄰國，德國也相當關注此次大選。德媒將巴比斯與ANO形容為明顯的領先者，擔心捷克在國會選舉後將「向右轉」，並在歐盟內部阻礙重要決策。

德國媒體「商報」（Handelsblatt）指出，前總理巴比斯在捷克大選明顯熱門，其他歐洲國家擔心捷克將出現右轉，並帶來歐洲理事會中的新阻撓。該報將他描述為「捷克的川普」、一位億萬富翁，可能即將迎來「引人注目的復出」。

根據「商報」報導，巴比斯領導的捷克若與奧班和費佐結成疑歐同盟，可能進一步加劇歐洲理事會的表決困境。不過報導也指出，由於「依賴歐盟補助金」，巴比斯被認為不那麼激烈反歐。

「商報」指出，ANO高支持度部分來自對現任總理費亞拉（Petr Fiala）政府的不滿。德媒大報「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）也指出，ANO的強勢來自「親歐政府的失誤」。

捷克的未來發展，將取決於ANO選擇的聯合夥伴。德國媒體普遍認為，岡村富夫（Tomio Okamura）領導的「自由及直接民主黨」（SPD）是「極右翼」，而「夠了！」（Stacilo!）則是「極左翼運動」，兩者皆表現出親俄立場。

德國多數媒體在選舉報導中也聚焦於捷克對烏克蘭的後續支持。據「世界報」（Die Welt）報導，巴比斯在支持烏克蘭的言論上持「保留」，「但對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也沒說過任何好話」。

「世界報」指出，目前捷克屬於「堅定的烏克蘭支持者」，但在巴比斯執政下，捷克在此議題上可能會更接近持親俄立場的斯洛伐克和匈牙利。