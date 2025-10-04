援助加薩船隊遭以軍攔截 倡議人士被送往伊斯坦堡

快訊

中央社／ 伊斯坦堡4日綜合外電報導

土耳其官員今天表示，在以色列攔截一支前往加薩（Gaza）的援助船隊並拘留數百人後，36名土耳其公民及來自12個國家的其他公民將於今天搭乘專機抵達伊斯坦堡

法新社報導，一名土耳其外交官員透露，這架專機載有137名船隊成員，其中包括36名土耳其公民，預計當地時間15:40降落伊斯坦堡。

這名土耳其外交官表示，飛機上除土耳其公民外，其他公民分別來自美國、阿拉伯聯合大公國、阿爾及利亞、摩洛哥、義大利、科威特、利比亞、馬來西亞、茅利塔尼亞、瑞士、突尼西亞及約旦等12個國家。

土耳其外交部發言人克切利（Oncu Keceli）今天稍早宣布，已租用專機將被拘留的倡議人士從以色列送回土耳其。

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）等倡議人士上月搭乘「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）船隻啟程，再度試圖突破以色列海上封鎖，將醫療物資與食物送進加薩，但本月1日以來船隊船隻陸續遭以軍登船攔截，參與的人士遭到拘留。

土耳其譴責以色列對船隊的攔截為「恐怖主義行為」，並於2日表示，已對以色列軍方在船隊上拘留土耳其公民一事展開調查。

今年6月和7月，以色列也曾阻止類似船隊企圖抵達加薩。

