陷留言灌水、讀稿機爭議 小泉進次郎分析自民黨總裁敗選原因

日本農林水產大臣小泉進次郎今天在自民黨總裁（黨主席）選舉決選落敗，他在選戰期間風波不斷，先是經歷留言灌水爭議，後又面臨「讀稿機」質疑。他選後表示，敗選原因「歸根究柢，還是我自身能力的不足」。

第2次參選的小泉進次郎這次成功進入決選，免於去年「一輪遊」噩夢重演，但最終獲得156票，不敵高市早苗的185票。兩人的「黨員票」差距頗大，高市第一輪黨員票多達119票，小泉雖排第2，但僅有84票。

選舉初期，小泉進次郎原本被視為大熱門，孰料選戰開打不久，小泉陣營就爆出「留言灌水」事件，元氣大傷。

負責選戰宣傳任務的眾議員牧島KAREN事務所向陣營支持者發送電子郵件，要求「在Niconico動畫上寫一些正面的留言」，也就是去「灌水」，還列出設計過的24種留言範例，包括「真正的主角終於登場了」、「表現比去年更加成熟了」，還指導發送疑似誹謗中傷其他候選人的留言。

事後，牧島KAREN辭去宣傳職務，小泉致歉並表示「本人不知情」。儘管小泉沒有因此退選，但是選前預測，黨員票可能會受此影響。

小泉的另一項爭議，就是他在記者會、辯論會上幾乎都是「低頭族」，全程照稿念。例如在9月20日的參選記者會，他在包括提問的1小時內低頭看稿超過500次，成為話題。小泉對此的解釋是「為求慎重」，表示「身居必須負責任的職位，謹慎是應該具備的特質」。

或許正是因為太過慎重，小泉這次選戰被批評失去「進次郎特色」。為了擴大保守派支持，小泉去年選戰主打的「夫婦別姓」、「放寬勞動解僱限制」等爭議性改革都完全封印，轉而強調「黨內團結」。為了避免失分，反而顯得綁手綁腳。

敗給高市早苗後，小泉出席陣營報告會，神色坦然地對支持者表示，「能夠登上去年沒能登上的那座山（決選投票），都是靠大家的幫助。在有這麼優秀夥伴的情況下仍然未能獲勝，完全是因為我自己的能力不足」。

相較去年在第1輪拿下第3名，無緣決選投票，這次雖然與總裁寶座擦肩而過，但是向前又邁出一步。

小泉進次郎的父親小泉純一郎在第3次挑戰時才登上首相寶座。一名與小泉進次郎關係密切的議員表示，「我們會支持他，直到他成為總裁的那一天」。

小泉故鄉神奈川縣橫須賀市的支持者表示，「雖然遺憾，但或許是全國自民黨員認為他『還太早』的評價吧。他才44歲，希望能重整旗鼓，未來繼續挑戰」。