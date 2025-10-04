以哈正面回應川普和平計畫 專家：許多問題未解

以色列軍方今天表示，將推進美國總統川普旨在結束加薩（Gaza）戰爭並釋放所有剩餘人質的計畫第一階段準備工作。此前，哈瑪斯（Hamas）表示接受部分協議條款，但其他部分仍需進一步協商。專家指出，儘管局勢出現進展，但仍有許多問題未解。

美聯社報導，根據該計畫，哈瑪斯將在3天內釋放剩餘48名人質—其中約20人被認為仍然活著，並交出權力與解除武裝。

作為交換，以色列將停止攻勢、從大部分地區撤軍、釋放數百名巴勒斯坦囚犯，並允許人道援助進入以及後續重建工作。

哈瑪斯表示願意釋放人質並將權力移交給其他巴勒斯坦人，但計畫中的其他部分仍需巴勒斯坦內部進一步協商，其官方聲明也未涉及解除武裝這一協議關鍵部分。

退休以色列將軍、以色列國防與安全論壇（Defenseand Security Forum）主席阿維維（Amir Avivi）表示，雖然以色列可以暫時停止在加薩開火以利人質獲釋，但如果哈瑪斯不放下武器，攻勢將會再起。

其他專家則認為，儘管哈瑪斯表達了談判意願，其立場本質上並未改變。

耶路撒冷安全與外交事務中心（Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs）研究員艾拉姆（Oded Ailam）表示，哈瑪斯的「是的，但…」言辭只是將舊要求換個柔和說法，表面與行動之間的差距依然很大，這種措辭更多是煙幕，而非真正邁向解決的信號。

對於加薩居民而言，下一步實施細節仍不清楚，有人擔心談判會像過去一樣破裂。

以色列人質的家屬雖抱有希望，但態度仍謹慎。