以哈正面回應川普和平計畫 專家：許多問題未解

中央社／ 特拉維夫4日綜合外電報導
以色列軍方今天表示，將推進美國總統川普旨在結束加薩戰爭並釋放所有剩餘人質的計畫第一階段準備工作。圖為川普（後）與以色列總統內唐亞胡。圖／美聯社
以色列軍方今天表示，將推進美國總統川普旨在結束加薩戰爭並釋放所有剩餘人質的計畫第一階段準備工作。圖為川普（後）與以色列總統內唐亞胡。圖／美聯社

以色列軍方今天表示，將推進美國總統川普旨在結束加薩（Gaza）戰爭並釋放所有剩餘人質的計畫第一階段準備工作。此前，哈瑪斯（Hamas）表示接受部分協議條款，但其他部分仍需進一步協商。專家指出，儘管局勢出現進展，但仍有許多問題未解。

美聯社報導，根據該計畫，哈瑪斯將在3天內釋放剩餘48名人質—其中約20人被認為仍然活著，並交出權力與解除武裝。

作為交換，以色列將停止攻勢、從大部分地區撤軍、釋放數百名巴勒斯坦囚犯，並允許人道援助進入以及後續重建工作。

哈瑪斯表示願意釋放人質並將權力移交給其他巴勒斯坦人，但計畫中的其他部分仍需巴勒斯坦內部進一步協商，其官方聲明也未涉及解除武裝這一協議關鍵部分。

退休以色列將軍、以色列國防與安全論壇（Defenseand Security Forum）主席阿維維（Amir Avivi）表示，雖然以色列可以暫時停止在加薩開火以利人質獲釋，但如果哈瑪斯不放下武器，攻勢將會再起。

其他專家則認為，儘管哈瑪斯表達了談判意願，其立場本質上並未改變。

耶路撒冷安全與外交事務中心（Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs）研究員艾拉姆（Oded Ailam）表示，哈瑪斯的「是的，但…」言辭只是將舊要求換個柔和說法，表面與行動之間的差距依然很大，這種措辭更多是煙幕，而非真正邁向解決的信號。

對於加薩居民而言，下一步實施細節仍不清楚，有人擔心談判會像過去一樣破裂。

以色列人質的家屬雖抱有希望，但態度仍謹慎。

