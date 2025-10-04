無人機侵擾歐洲多國 幕後黑手是俄羅斯？專家揭目的「恐成長期抗戰」

歐洲多國通報不明無人機侵擾敏感地點，法國尚未發生類似事件，但國防部表示，反無人機已被列為防空重點，全境部署逾70具雷達、450名飛行員24小時警戒。

歐洲多國近期接連出現來源不明的無人機侵擾機場、軍事基地事件，包括丹麥、挪威、波蘭、羅馬尼亞、比利時、德國等。

法國新聞台（franceinfo）報導，在多數案例中，目前仍不確定這些無人機的類型和來源，未登記的無人機可能在市場上自由買賣，因此很難找到始作俑者。許多國家質疑背後黑手是俄羅斯，但俄國否認涉入。

法國尚未出現類似事件，但在比利時與德國慕尼黑遭到無人機侵擾後，這類活動看來正逼近法國。

● 法國全境部署雷達及飛行員24小時警戒

法國國防部表示，法國空中防禦以「常備防空態勢」為基礎，仰賴逾70具雷達和多座偵測控制中心，每年365天、每天24小時動員450名飛行員警戒。

出現重大威脅時，直屬總理的高等防空局（HADA）可授權採取強制措施，於數分鐘內前往境內任何一處攔截可疑飛行器。

常備防空態勢的防禦目標是與小飛機差不多體積的大型無人機，必要時可派戰機攔截。小型和微型無人機則歸民事機關管轄。

●空軍為防禦核心 協同各機關保護敏感設施

防空暨空中作戰司令部參謀長龐賽（Olivier Poncet）說，民用機場、監獄、發電廠、戰略工業區和城市等敏感地點的保護行動，主要由主管機關負責，而不是由空軍率先因應，但空軍仍是整套防禦制度的核心，有事會立即獲報，必要時接手保護及消除威脅。

法軍部署的資源包括整合雷達、光電、測角技術的系統，可偵測及追蹤無人機；還有Fennec直升機的空中干擾技術、可改變無人機方向的電子捕捉技術，以及動用武裝戰機的最後手段。

同時，法軍也在測試雷射、微波等解決方案，已在近期活動中取得成功。

法國國防部表示，2024年巴黎奧林匹克運動會的成果證明了法國的能力，當時偵測到近400架無人機，當局以干擾、扣押或逮捕等方式排除其中超過100架潛在威脅，沒有發生任何影響賽事的事件。

● 專家：俄羅斯企圖找到歐洲弱點

法國戰略研究基金會（FRS）研究員馬庫茲（Étienne Marcuz）接受費加洛報（Le Figaro）訪問時說：「若（無人機侵擾）事件真出自俄羅斯之手，可解讀為其意在恐嚇，目的是試探歐洲聯盟的團結，並證明所有歐洲國家都有可能遭受攻擊，不是只有東歐國家。」

馬庫茲指出，俄羅斯目前尚無能力對抗一個團結的北大西洋公約組織（NATO），因此正試探北約因應系統，企圖找到弱點，這會是一場長期抗戰，盟國必須立即針對因應作為達成共識。

● 馬克宏主張可摧毀入侵無人機

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週在丹麥舉行的歐盟峰會期間表明，歐洲可以摧毀侵犯其領空的無人機；他也宣布規劃在未來數天召開歐洲參謀長會議，商討對俄羅斯幽靈艦隊採取行動。

法國海軍上週在西部海岸攔截一艘油輪，因為這艘船涉及俄羅斯用來規避西方國家制裁的艦隊。

丹麥媒體推測，這艘船可能也被用來當作9月24日到26日發射無人機干擾丹麥空中交通的平台；船舶追蹤網站MarineTraffic資料顯示，哥本哈根機場和丹麥軍事基地出現異常無人機飛行時，這艘船正好位於丹麥水域。