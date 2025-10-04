哈瑪斯正面回應川普「部分停戰計畫」 多國呼籲把握和平最佳契機

快訊

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯表示願意釋放人質、同意美國總統川普所提部分停戰計畫後，川普敦促以色列停止轟炸加薩。圖／路透社
巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯表示願意釋放人質、同意美國總統川普所提部分停戰計畫後，川普敦促以色列停止轟炸加薩。路透社整理各國對哈瑪斯聲明和川普反應的評論如下：

●歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）

「哈瑪斯（Hamas）表態準備好釋放人質，並以近期美國總統所提方案為基礎進行接洽，這令人感到鼓舞。必須把握這個契機。加薩立即停火並且釋放所有人質已近在咫尺。」

●法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）

「所有人質的釋放及加薩停火的機會已觸手可及！必須針對哈瑪斯的承諾毫不拖延地採取後續行動。我們現在有機會在和平上取得決定性進展…我要就川普總統和他的團隊對和平所作承諾申謝。」

●德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）

「人質必須立即獲釋、哈瑪斯必須解除武裝、戰事必須立刻終止。這一切都必須非常快速地發生。經過近兩年，這是和平的最佳契機。德國將持續參與其間。」

●英國首相施凱爾（Keir Starmer）

「哈瑪斯接受美國和平計畫是往前重大一步。我們強烈支持川普總統所作努力，使我們比以往任何時候都更接近和平。如今有機會結束戰鬥，讓人質返家，並讓人道主義援助送到亟需救助的人們手中。」

●愛爾蘭外交部長哈里斯（Simon Harris）

「所有人必須把握此刻，結束這場違背道德良知的苦難。停止轟炸、讓槍聲沉寂、終結飢荒、讓人道主義物資得以大量湧入加薩。」

●印度總理莫迪（Narendra Modi）

「致力加薩和平取得決定性進展，我們歡迎川普總統的領導。人質將獲釋的跡象是向前邁進的重大一步。印度會繼續堅定支持致力於持久公正和平的所有努力。」

●約旦外交部

約旦對哈瑪斯正面回應川普計畫表示歡迎，認為這是終結加薩戰爭的重要一步。聲明同時讚揚埃及和卡達在調停上所扮演的角色，約旦也強調美國在包括反對兼併約旦河西岸（West Bank）方面的努力，並且呼籲以色列立即停止攻勢、開放邊境關卡讓援助進入，同時敦促在兩國方案基礎上推進和平進程。

●加拿大總理卡尼（Mark Carney）

「加拿大歡迎哈瑪斯放棄權力，以及不論生死釋放所有剩餘人質的承諾。我們鼓勵所有各方立刻付諸行動，將承諾化為現實，推動這個區域的和平與安全。」

●澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）

「澳洲歡迎川普總統給加薩帶來和平的計畫取得進展。澳洲將與我們的夥伴繼續支持終結戰爭的努力，朝向公正且可持續的兩國方案而努力。」

●荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）

「多虧川普總統的和平計畫而朝向加薩停火邁進。哈瑪斯表示願意釋放人質並且願意針對和平計畫進行直接談判，這是正面跡象。這場可怕戰爭的結束觸手可及。」

川普 哈瑪斯 以色列 馬克宏 梅爾茨 范德賴恩 巴勒斯坦

