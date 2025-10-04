高市早苗成自民黨總裁！川普政府對「女版安倍」有期待 盼加強同盟嚇阻大陸

日本前經濟安全保障大臣高市早苗今天在執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉勝出，有望成為首相。有日媒報導，川普政府期待高市政府上台能強化美日同盟以嚇阻中國。不過，中國在「參拜靖國神社」及台灣議題上，對高市懷戒心。

高市早苗今天第3度參選自民黨總裁選舉，在第2輪決選時，獲得185票，贏過農林水產大臣小泉進次郎的156票，成為自民黨創黨70年來首位女總裁，本月15日在臨時國會首相指名選舉時有望被選為首相，成為日本憲政史上首位女首相。

日本共同社報導，高市可望成為接替現任首相石破茂的新首相。日美政府正在磋商安排美國總統川普（Donald Trump）本月下旬訪日，與高市舉行領袖會談，宣示堅強的美日同盟關係。

美國將中國視為最大的競爭對手，著眼於牽制中國的外交政策。在美國，高市被視為「對中強硬派」，被美方期待在安全保障領域，美日應積極擴大合作。

日本時事通信社報導，從中國媒體報導可知，中國國家主席習近平政權對於高市在歷史觀以及有關台灣的議題上抱持戒心。有中國媒體東京特派認為，在安全保障、外交等議題上，高市將繼承前首相安倍晉三，走「右翼鷹派」路線。

時事通信社報導說，高市今年4月訪問台灣，與台灣總統賴清德會談。習近平政權將台灣視為「核心利益中的核心」，可能逼高市修正親台的態度。

有關參拜靖國神社的議題，高市包括在擔任閣僚期間，8月15日終戰日都前往靖國神社參拜。此議題今後可能成為中日關係的障礙。小泉純一郎、安倍晉三在首相任內參拜靖國神社，都引起中國強烈撻伐，中日關係惡化，如果高市就任首相後也參拜靖國神社，勢必引起中國反彈。

習近平政府對去年上台執政的石破茂政府展現對話態度，陸續解決中日之間懸而未決的問題。有外交相關人士認為，可能是中美對立關係激化，因此習近平政府重視對日關係。高市有望成為首相，有旅居中國的日商主管憂心日中關係改善的趨勢可能停滯。

有關台灣議題，在安倍晉三於2022年7月不幸遭槍擊離世後，高市受日本李登輝之友會邀請演說時，宣示將繼承安倍遺志，表明要更進一步強化日本跟台灣關係，稱不能讓台灣「變成第二個香港」。

有些中、日媒體將高市視為「女版安倍」，認為高市執政，將不利中日關係的發展。也有日媒指出，日本防衛省（國防部）內部有人憂心高市執政，可能促使「台灣有事」（兩岸衝突）成真。

不過，在美日同盟關係方面，川普與安倍交情甚篤，有人認為，如果川普也能與「女版安倍」高市建立良好關係，美日同盟將更強化。

自民黨歷經去年秋天的眾議院大選與今年7月參議院大選失利情形，目前在眾參議院的席次都未過半，是自民黨創黨70年來首見，認為有必要進行「解黨式的重振」（打掉重鍊），黨總裁、首相石破茂因而請辭，於今天舉行總裁選舉。

自民黨歷經兩次大選，自民黨深知流失掉很多「保守派」支持者，因此高市決心找回這些保守派黨員，但在外交、財政上高市「鷹派」主張也讓某些國會議員心懷戒心。

從7月的參議院大選結果可知，原本是自民黨鐵票保守派選民的票，很多流向新興政黨參政黨或國民民主黨等，高市在這次自民黨總裁選舉中提出的主張，包括經濟安全保障等議題，就期待能找回保守派選民。

2024年高市參選自民黨總裁選舉，當時高市在外交、財政議題採取「鷹派」主張，導致一些走中道務實路線的國會議員集結反高市，高市落選後，經過反省，在這次自民黨總裁選舉她訴求「穩健保守」，強調走務實路線。

高市今天被選為自民黨第一位女總裁之後，社群平台出現安倍晉三生前在社群網站推特上傳的影片。

安倍2021年9月16日在推特（現在的X）上傳影片指出，「我支持候選人高市早苗，在COVID-19疫情中，她能提出展現守護國民性命與生活、活絡經濟的具體政策，並能強力展現守護日本主權的堅定意志及國家觀。世界正在看，拜託大家支持」。