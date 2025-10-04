聯合國解除旅行禁令 阿富汗塔利班外長將首訪印度

快訊

中央社／ 喀布爾4日綜合外電報導
在聯合國安理會委員會暫時解除阿富汗塔利班政府外交部長穆塔奇旅行禁令後，阿富汗外交部今天證實，穆塔奇將在本月赴印度訪問。圖／路透社
聯合國安理會委員會暫時解除阿富汗塔利班政府外交部長穆塔奇旅行禁令後，阿富汗外交部今天證實，穆塔奇將在本月赴印度訪問。

法新社報導，自2021年美軍撤離、塔利班重新掌權以來，穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）將成為首位訪問印度的塔利班高層領導人。

外交部告訴法新社，穆塔奇將於10月7日莫斯科峰會後前往印度。該峰會將有來自中國、印度、伊朗及中亞多國的代表出席。

根據聯合國安理會委員會的決議，原本受制裁、不得自由出國的穆塔奇，獲准在10月9日至16日期間前往新德里。

印度處理阿富汗事務的負責人普拉卡希（Anand Prakash）曾在4月造訪喀布爾，討論雙方的政治與經貿關係。

俄羅斯目前是唯一正式承認塔利班政權的國家。塔利班政府奉行嚴格的伊斯蘭教法。

塔利班政府最近釋放了多名美國及英國囚犯，並宣稱儘管曾與美軍領導的聯軍有長達20年的戰爭，仍希望與包括美國在內的國家發展良好關係。

