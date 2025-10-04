高市早苗丈夫冠妻姓 有機會成日本首位第一先生

日本資深國會議員高市早苗今天成為自民黨史上第一位女總裁（黨主席），並有望躍升日本第一位女首相，因此她的丈夫、前眾議員山本拓也有機會成為日本首位「第一先生」。

日媒Sponichi Annex報導，山本拓的弟弟曾經擔任高市早苗的公設祕書，使山本拓與高市早苗結緣，兩人進而在2004年9月結婚。

而山本拓擅長煮菜，時常為高市早苗下廚，兩人一度以恩愛夫妻形象為人稱道。

不過，兩人在2017年以「政治立場不同」為由，突然宣布離婚，但後來於2021年12月復合並再婚。山本拓在這之後冠妻姓，更改戶籍上的姓名為高市拓，不過日媒仍會在報導中稱之為山本拓。

山本拓目前73歲，在去年的眾議院大選中落選，之後因為腦中風導致右半身失能，目前由高市早苗照料。

自民黨目前在參議院及眾議院是第一大黨，並與公明黨聯合執政，但在野黨整合有困難的情況下，高市早苗有望在本月15日召開的臨時國會，於首相指名選舉被指名為日本史上第一位女首相。