快訊

台積電嘉義廠工地再傳意外 砂石車失控撞翻圍籬1人受傷

哈瑪斯同意釋放最後一批人質 川普表歡迎…以總理卻對「這說詞」很意外

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站已逾2萬人 台鐵估人潮有望再創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗丈夫冠妻姓 有機會成日本首位第一先生

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本資深國會議員高市早苗今天成為自民黨史上第一位女總裁（黨主席），並有望躍升日本第一位女首相。圖／歐新社
日本資深國會議員高市早苗今天成為自民黨史上第一位女總裁（黨主席），並有望躍升日本第一位女首相。圖／歐新社

日本資深國會議員高市早苗今天成為自民黨史上第一位女總裁（黨主席），並有望躍升日本第一位女首相，因此她的丈夫、前眾議員山本拓也有機會成為日本首位「第一先生」。

日媒Sponichi Annex報導，山本拓的弟弟曾經擔任高市早苗的公設祕書，使山本拓與高市早苗結緣，兩人進而在2004年9月結婚。

而山本拓擅長煮菜，時常為高市早苗下廚，兩人一度以恩愛夫妻形象為人稱道。

不過，兩人在2017年以「政治立場不同」為由，突然宣布離婚，但後來於2021年12月復合並再婚。山本拓在這之後冠妻姓，更改戶籍上的姓名為高市拓，不過日媒仍會在報導中稱之為山本拓。

山本拓目前73歲，在去年的眾議院大選中落選，之後因為腦中風導致右半身失能，目前由高市早苗照料。

自民黨目前在參議院及眾議院是第一大黨，並與公明黨聯合執政，但在野黨整合有困難的情況下，高市早苗有望在本月15日召開的臨時國會，於首相指名選舉被指名為日本史上第一位女首相。

高市早苗 日本 首相 自民黨

延伸閱讀

高市早苗當選自民黨總裁 賴總統：期盼台日關係邁向新階段

高市早苗當選自民黨總裁 法人：日圓看貶、日股看漲

自民黨首位女總裁！高市早苗有望成「日版鐵娘子」 月底與川普會談

曾認台日特殊朋友…高市早苗有望任日相 學者分析：恐無暢所欲言空間

相關新聞

高市早苗是誰？自民黨新總裁學經歷曝光 非出身政治世家的「特殊存在」

高市早苗4日成為自民黨史上首位女性總裁，她並非出身政治世家，讓她在自民黨內成為一個特殊的存在，讀賣新聞整理她的基本資料。

南韓高關注！高市早苗當選自民黨總裁 韓媒憂「女安倍」恐影響兩國關係

10月4日自民黨總裁選舉，前經濟安全保障大臣高市早苗當選自民黨首位女性總裁，此事在鄰國韓國備受關注。各大媒體從選舉前到最...

高市早苗當選自民黨總裁 中日關係未來怎發展？陸學者：對她保持警惕

日本眾議員高市早苗當選自民黨總裁，未來也有機會成為日本史上首位女性首相。中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇4日分析...

聯合國解除旅行禁令 阿富汗塔利班外長將首訪印度

在聯合國安理會委員會暫時解除阿富汗塔利班政府外交部長穆塔奇旅行禁令後，阿富汗外交部今天證實，穆塔奇將在本月赴印度訪問

高市早苗丈夫冠妻姓 有機會成日本首位第一先生

日本資深國會議員高市早苗今天成為自民黨史上第一位女總裁（黨主席），並有望躍升日本第一位女首相，因此她的丈夫、前眾議員山本...

高市早苗當選自民黨總裁 日本3大經濟團體表示期待

日本資深國會議員高市早苗今天當選執政黨自民黨新任總裁（黨主席），日本經濟團體連合會（經團連）、經濟同友會、日本商工會議所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。