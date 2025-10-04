哈瑪斯同意釋放最後一批人質 川普表歡迎…以總理卻對「這說詞」很意外

哈瑪斯同意釋放2023年對以色列襲擊時所扣押的最後一批人質，但表示美國提出的和平計畫其他部分尚需協商。美國總統川普對此大表歡迎，以色列則抱持保留態度。

儘管哈瑪斯並未承諾20點提案中其他內容，像是以色列要求哈瑪斯解除武裝的主要訴求，川普對哈瑪斯這次表態予以肯定。他敦促以色列停止轟炸哈瑪斯，並表示相關「細節仍在協商中」，可見他願意留給哈瑪斯一些餘地。

川普在社群媒體上發文說：「我相信哈瑪斯已經準備好達成持久的和平。以色列必須立刻停止轟炸加薩，這樣我們才能讓人質安全且迅速獲釋！」川普說：「這是重要的一天。我們還得看看最後會怎麼發展，一切必須落實到具體的協議上。」

以色列總理辦公室對此表示，正準備「立即執行川普計畫的第一階段，以確保所有人質迅速獲釋」。以方在新聞稿中說指出：「我們將持續和美國總統及其團隊密切合作，依照以色列所提出、並與川普總統願景一致的原則，結束這場戰爭。」

據以色列媒體引述消息人士指出，對於川普所說他相信哈瑪斯已經「準備好達成持久的和平」，讓以色列總理內唐亞胡大感意外，他認為哈瑪斯其實是拒絕了川普的提議。

報導引述消息人士指出，內唐亞胡也強調，必須和美方協調回應，以免外界誤以為哈瑪斯是正面回應。不過，報導也說，部分官員認為，哈瑪斯的回應或許有助為達成協議鋪路。