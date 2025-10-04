日韓忙著喬川普到訪 傳28日會日本新首相！29日短暫訪南韓

美國總統川普傳出考慮於本月29日、亞太經合會（APEC）高峰會之前，訪問南韓。

韓聯社報導，南韓政府內部推測，川普可能會在APEC峰會召開之前，抵達南韓，分別與南韓及中國大陸舉行雙邊峰會，之後不參加APEC峰會的正式會議，就直接離開。APEC峰會預定10月31日至11月1日在南韓東南部城市慶州舉行。

南韓執政黨一位消息人士今（4）日表示，「川普總統預期將於10月29日抵達並訪問慶州」，「不過他的行程尚未最終敲定，目前兩國仍在協調中」。

川普10月下旬的亞洲訪問行程，預定26日至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會，之後轉往日本，與日本料將會於15日選出的新首相會面。

讀賣新聞引述多位日本政府消息人士說，日本與美國正在安排川普在27日到29日訪問日本。新首相與川普的高峰會談與晚宴希望能在28日舉行。日美領袖預期將重申強化日美同盟威懾力的承諾，並協調針對中國大陸的政策。

南韓外交觀察人士告訴韓聯社，川普訪問日本後就近短暫訪問南韓的可能性升高。一位南韓政府官員則是說，川普29日抵達南韓後，會在何時離開，目前仍未確定。

美國財政部長貝森特稍早曾經表示，川普與中國大陸國家主席習近平，本月底將會在南韓舉行一次「場邊會晤」。

南韓執政黨一名官員已向媒體淡化了川普可能在APEC峰會期間，與北韓領導人金正恩會面的可能性。