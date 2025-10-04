快訊

台積電嘉義廠工地再傳意外 砂石車失控撞翻圍籬1人受傷

哈瑪斯同意釋放最後一批人質 川普表歡迎…以總理卻對「這說詞」很意外

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站已逾2萬人 台鐵估人潮有望再創新高

高市早苗當選自民黨總裁 日本3大經濟團體表示期待

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本資深國會議員高市早苗今天當選執政黨自民黨新任總裁（黨主席）。圖／歐新社
日本資深國會議員高市早苗今天當選執政黨自民黨新任總裁（黨主席）。圖／歐新社

日本資深國會議員高市早苗今天當選執政黨自民黨新任總裁（黨主席），日本經濟團體連合會（經團連）、經濟同友會、日本商工會議所的領袖就此表示期待，希望她能打造穩定政局。

日本TBS電視台報導，經團連（由日本大型跨國企業和上市公司組成）會長筒井義信，提到高市曾任經濟安全保障擔當大臣等要職時，評價高市是「精通經濟與外交等廣泛政策的政治家」。

只是，要如何面對日本國內外堆積如山的課題，筒井說：「期盼自民黨與公明黨為中心的執政聯盟，能迅速且確實推動政策，建立穩定政局」。

經濟同友會代表幹事岩井睦雄，提到日本有望出現首名女首相時表示，「這是反映多元觀點在國政上的契機」。

不過，岩井也強調，「大前提是能擺脫政治獻金問題持續造成的政治不信任，並再度建立與國民的信任」。

日本商工會議所（由中小企業組成）會長小林健則評論，「強烈期待黨內團結，打造紮實的政治基礎，同時發揮強大的領導能力」。

日本經濟 自民黨 高市早苗

延伸閱讀

高市早苗有望當日相 延續安倍晉三路線？學者樂觀台日關係

曾認台日特殊朋友…高市早苗有望任日相 學者分析：恐無暢所欲言空間

高市早苗當選自民黨總裁 國民黨祝賀：基於友誼深化交流

高市早苗當選日本自民黨總裁 民眾黨祝賀：盼深化台日友好關係

相關新聞

高市早苗是誰？自民黨新總裁學經歷曝光 非出身政治世家的「特殊存在」

高市早苗4日成為自民黨史上首位女性總裁，她並非出身政治世家，讓她在自民黨內成為一個特殊的存在，讀賣新聞整理她的基本資料。

南韓高關注！高市早苗當選自民黨總裁 韓媒憂「女安倍」恐影響兩國關係

10月4日自民黨總裁選舉，前經濟安全保障大臣高市早苗當選自民黨首位女性總裁，此事在鄰國韓國備受關注。各大媒體從選舉前到最...

高市早苗當選自民黨總裁 中日關係未來怎發展？陸學者：對她保持警惕

日本眾議員高市早苗當選自民黨總裁，未來也有機會成為日本史上首位女性首相。中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇4日分析...

聯合國解除旅行禁令 阿富汗塔利班外長將首訪印度

在聯合國安理會委員會暫時解除阿富汗塔利班政府外交部長穆塔奇旅行禁令後，阿富汗外交部今天證實，穆塔奇將在本月赴印度訪問

高市早苗丈夫冠妻姓 有機會成日本首位第一先生

日本資深國會議員高市早苗今天成為自民黨史上第一位女總裁（黨主席），並有望躍升日本第一位女首相，因此她的丈夫、前眾議員山本...

高市早苗當選自民黨總裁 日本3大經濟團體表示期待

日本資深國會議員高市早苗今天當選執政黨自民黨新任總裁（黨主席），日本經濟團體連合會（經團連）、經濟同友會、日本商工會議所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。