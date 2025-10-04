高市早苗當選自民黨總裁 日本3大經濟團體表示期待

日本資深國會議員高市早苗今天當選執政黨自民黨新任總裁（黨主席），日本經濟團體連合會（經團連）、經濟同友會、日本商工會議所的領袖就此表示期待，希望她能打造穩定政局。

日本TBS電視台報導，經團連（由日本大型跨國企業和上市公司組成）會長筒井義信，提到高市曾任經濟安全保障擔當大臣等要職時，評價高市是「精通經濟與外交等廣泛政策的政治家」。

只是，要如何面對日本國內外堆積如山的課題，筒井說：「期盼自民黨與公明黨為中心的執政聯盟，能迅速且確實推動政策，建立穩定政局」。

經濟同友會代表幹事岩井睦雄，提到日本有望出現首名女首相時表示，「這是反映多元觀點在國政上的契機」。

不過，岩井也強調，「大前提是能擺脫政治獻金問題持續造成的政治不信任，並再度建立與國民的信任」。

日本商工會議所（由中小企業組成）會長小林健則評論，「強烈期待黨內團結，打造紮實的政治基礎，同時發揮強大的領導能力」。